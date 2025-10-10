Lewandowski Milan, il sogno di mercato può svanire: l’annuncio è netto

Lewandowski

In casa Milan c’è sempre spazio al calciomercato e c’è un rumors che fa sognare i tifosi rossoneri. Arrivano le ultime di mercato.

Buon inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri che è una squadra in piena lotta sia per il posto Champions League che eventualmente per lo scudetto. La squadra sta ben figurando e ci sono tante note positive, una delle poche cose che finora non convince del tutto è il ruolo di centravanti e si lavora quindi già sul mercato con il club che valuta su alcune opzioni.

Santiago Gimenez non sta ben figurando, Leao rappresenta un rebus tattico e quindi non è escluso che tra gennaio e soprattutto Giugno si possa lavorare sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato molto di mercato e il sogno rossonero è senza dubbio Lewandowski, giocatore in scadenza di contratto e il club potrebbe ripercorrere le orme dell’affare Modric. Ma arrivano ulteriori novità.

Mercato Milan, Fabrizio Romano fa chiarezza

Attraverso il suo profilo Youtube il giornalista Fabrizio Romano – insieme a Matteo Moretto – ha spiegato che al momento Robert Lewandowski non ha alcuna intenzione di scegliere con fretta il suo futuro e attenderà tutto con grande calma. Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno e cosi il club rossonero osserva con attenzione la sua situazione. Il problema però riguarda la questione ingaggio.

Mercato Milan, Fabrizio Romano fa chiarezza (Lapresse) SpazioMilan

Il giocatore prende 13 milioni di euro all’anno più bonus e nonostante l’età potrebbe ricevere offerte simili da mercati esotici, cosi starà al giocatore valutare se proseguire nel calcio che conta e magari sentire un’offerta del Milan o puntare sui soldi che possono offrire America o Arabia Saudita o altri mercati simili.

Mario Tramo

Mi chiamo Mario Tramo e sono da diverso tempo un giornalista sportivo. Grande appassionato di calcio, ma non solo. Seguo con grande attenzione anche tennis, basket e Formula 1. Coltivo questa passione da tempo e il mio obiettivo è provare a crescere sempre di più in questo mondo. Giornalista iscritto all'Ordine della Campania con tessera n.170424
