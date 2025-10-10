Lewandowski Milan, il sogno di mercato può svanire: l’annuncio è netto

In casa Milan c’è sempre spazio al calciomercato e c’è un rumors che fa sognare i tifosi rossoneri. Arrivano le ultime di mercato.

Buon inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri che è una squadra in piena lotta sia per il posto Champions League che eventualmente per lo scudetto. La squadra sta ben figurando e ci sono tante note positive, una delle poche cose che finora non convince del tutto è il ruolo di centravanti e si lavora quindi già sul mercato con il club che valuta su alcune opzioni.

Santiago Gimenez non sta ben figurando, Leao rappresenta un rebus tattico e quindi non è escluso che tra gennaio e soprattutto Giugno si possa lavorare sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato molto di mercato e il sogno rossonero è senza dubbio Lewandowski, giocatore in scadenza di contratto e il club potrebbe ripercorrere le orme dell’affare Modric. Ma arrivano ulteriori novità.

Mercato Milan, Fabrizio Romano fa chiarezza

Attraverso il suo profilo Youtube il giornalista Fabrizio Romano – insieme a Matteo Moretto – ha spiegato che al momento Robert Lewandowski non ha alcuna intenzione di scegliere con fretta il suo futuro e attenderà tutto con grande calma. Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno e cosi il club rossonero osserva con attenzione la sua situazione. Il problema però riguarda la questione ingaggio.

Il giocatore prende 13 milioni di euro all’anno più bonus e nonostante l’età potrebbe ricevere offerte simili da mercati esotici, cosi starà al giocatore valutare se proseguire nel calcio che conta e magari sentire un’offerta del Milan o puntare sui soldi che possono offrire America o Arabia Saudita o altri mercati simili.