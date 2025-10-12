L’ex rossonero si racconta e svela “Non potevo dire di no al Milan”

L’ex rossonero si racconta a Sky Sports UK tra rimpianti e riconoscenza: la sua esperienza a Milano.

Per molti calciatori San Siro, la maglia rossonera, la storia europea sono elementi che continuano ad attrarre anche chi milita nei club più vincenti d’Inghilterra. È stato così anche per Kyle Walker, protagonista di un trasferimento tanto inatteso quanto significativo nella scorsa stagione.

Il laterale inglese, simbolo di leadership e continuità al Manchester City, aveva accettato il prestito al Milan nel gennaio 2024, in un momento in cui la squadra rossonera cercava stabilità e personalità per risalire in zona Champions.

Walker al Milan: sedici presenze, nessun gol, ma tanta esperienza

La sua parentesi italiana si è chiusa con 16 presenze e nessun gol, ma con il rispetto unanime dello spogliatoio e dei tifosi. Walker ha portato professionalità e mentalità vincente, pur in una fase complicata del Milan, che non riuscì a centrare l’obiettivo Champions. L’avventura si è conclusa senza riscatto: il club non ha esercitato l’opzione, e il giocatore è rientrato in Inghilterra, dove ora veste la maglia del Burnley.

Nonostante ciò, l’esperienza a Milano ha lasciato un segno profondo. In un’intervista concessa a Sky Sports UK, Walker ha parlato apertamente di quella scelta:

“In Premier ero capitano. Avrei dovuto andarmene? Se ci penso ora, probabilmente no. Ma per la prima volta nella mia carriera sono stato egoista e quando arriva un club come il Milan non puoi rifiutare. Probabilmente avrei potuto fare meglio”.

Parole che riflettono un sentimento ambivalente: la consapevolezza di aver seguito un impulso personale, ma anche il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere.