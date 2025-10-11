Maignan Milan, spunta il messaggio sull’addio: le parole spiazzano tutti

Maignan Milan

Il futuro del portiere rossonero Mike Maignan resta sempre in bilico. Si parla di addio ma alcune dichiarazioni lasciano tutti abbastanza increduli.

In casa Milan uno dei dilemmi all’interno del club è cosa fare con il capitano rossonero Mike Maignan, portiere con anni di esperienza e giocatore molto importante per le dinamiche future del club. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento non sembra esserci da entrambe le parti voglia di rinnovare, cosi l’ipotesi addio è sempre più calda, che sia a gennaio oppure direttamente in estate.

Ci sono tanti dubbi su cosa fare con Maignan, parte del tifo spinge per il rinnovo e una parte minore vorrebbe un nuovo portiere. Nelle ultime ore l’ex giocatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Tmw ed ha rilasciato dichiarazioni abbastanza sorprendenti sul portiere francese; l’uomo ha parlato cosi riguardo il potenziale addio di Maignan.

Orlando netto su Maignan e il futuro al Milan

Attraverso i microfoni di Tmw Orlando ha parlato cosi riguardo il futuro di Maignan in rossonero: “Nell’anno dello scudetto è stato super ed è un grande portiere ma ha fatto anche tanti errori” e cosi ha spiegato senza particolari problemi:

Maignan Milan
Orlando netto su Maignan e il futuro al Milan (Lapresse) SpazioMilan

“Se Allegri lo ritiene all’altezza e lui accetta la proposta della società rimane ma se se ne va il Milan di certo non si strappa i capelli”, la chiosa finale riguardo il giocatore transalpino.

