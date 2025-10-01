Mercato Milan, il colpo a centrocampo è possibile: arriva a zero

Interessanti rumors di calciomercato relativi al centrocampo ed in casa Milan il club pensa anche alla prossima stagione.

In casa Milan c’è grande ottimismo dopo la vittoria sul Napoli e una squadra che sembra funzionare alla perfezione. Il club rossonero vuole accontentare in tutto e per tutto le idee di Allegri, sia per il presente ma anche in vista della prossima stagione. A fine mercato è arrivato Adrien Rabiot e il centrocampista francese – pupillo di Allegri ha sicuramente già impressionato.

Il club è convinto quindi che acquistare giocatori funzionali al gioco del tecnico sia il modo migliore per rilanciare la squadra e visto la possibile partecipazione alle coppe il prossimo anno della squadra c’è già l’idea di pensare a possibili ulteriori colpi. Nelle ultime ore è spuntata una nuova e interessante idea per il centrocampo rossonero.

Affare a sorpresa, arriva l’ex bianconero al Milan

Dopo Rabiot un altro ex bianconero potrebbe approdare al Milan, per la gioia dei tifosi ma soprattutto di Massimiliano Allegri che lo conosce piuttosto bene. Secondo quanto riporta Calciomercato.it il Milan pensa seriamente al centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur, un profilo che sarebbe molto interessante e che rappresenta perfettamente ciò che cerca il club.

Bentancur è in scadenza di contratto il prossimo giugno e gradirebbe approdare nella squadra del tecnico che, tra i primi, ha creduto nelle sue qualità. L’avventura al Tottenham potrebbe cosi terminare e il Milan fiuta il colpo a zero, l’affare è conveniente per vari motivi, non per ultimo che il giocatore prende solo 2.6 all’anno, il tutto nei parametri del club.