Mercato Milan, in cassa 20 milioni: cessione ad un passo

Dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera, contro l’Atalanta, arrivano novità importanti in casa Milan sul fronte mercato: i rossoneri possono sorridere.
In estate, Alex Jimenez è passato dal Milan al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto, ma solo a determinate condizioni: il giocatore ha conquistato la società inglese.
Milan, Jimenez riscattato?
Come riportato da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di calciomercato, Alex Jimenez ha già conquistato il Bournemouth. La società inglese, è pronta a prelevarlo a titolo definitivo, a prescindere dal raggiungimento o meno dei termini per l’obbligo di riscatto.
In caso di riscatto da parte del club inglese, il Milan riceverà ben 20 milioni di euro per il terzino spagnolo, che fin qui ha accumulato 6 presenze in Premier League ben figurando.