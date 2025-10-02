Il Milan ha una nuova idea di mercato per potenziare la difesa: i rossoneri hanno messo gli occhi sul centrale della Juventus.

Migliorare la difesa sarà uno dei principali obiettivi del Milan in vista della prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, sarebbe sempre più intenzionato a mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Sono molteplici i nomi finiti nel mirino del club. In questi giorni, la società lombarda starebbe valutando anche l’acquisto di un giocatore di proprietà della Juventus, nonché prossimo avversario del Diavolo in campionato.

Il Milan guarda in casa Juve: Tare punta il pupillo di Allegri

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un difensore della Juventus. Secondo quanto affermato da ‘GoalNews24.it’, la società rossonera starebbe seriamente pensando all’ingaggio di Federico Gatti. Il difensore bianconero classe 1998 avrebbe suscitato un grande interesse nella dirigenza lombarda. Il calciatore è un profilo molto gradito da Massimiliano Allegri. Un giocatore che il mister toscano conosce molto bene, avendolo allenato alla Juventus per due stagioni.

Tuttavia, Federico Gatti è molto legato ai colori bianconeri. Il difensore è uno dei leader principali della rosa di mister Igor Tudor e di recente ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Gatti ha un ottimo feeling con squadra e dirigenza, e altrettanto con con mister Allegri. Dunque, dopo Adrien Rabiot, il Milan starebbe accarezzando l’idea di puntare su un altro pupillo di Massimiliano Allegri. Stando a ‘Transfermarkt’, il costo del cartellino del centrale ex Frosinone si aggira sui 25 milioni di euro.

Non solo Gatti: la lista del Milan è ricca di nomi

Federico Gatti sarebbe solamente l’ultimo nome finito nella lista di Igli Tare in ordine di tempo. Oltre al difensore della Juventus, la società rossonera starebbe tenendo sottocchio Konstantinos Mavropanos del West Ham, Joe Gomez del Liverpool, Kim Min-Jae del Bayern Monaco e Merih Demiral dell’Al-Ahli. Il Milan avrebbe drizzato le antenne anche in Serie A.

Sono diversi i giocatori della massima serie italiana su cui Igli Tare starebbe ragionando. Il ds dei rossoneri starebbe tenendo sotto osservazione Thomas Kristensen dell’Udinese, Mario Gila della Lazio e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Restano nel reparto difensivo, la compagine lombarda starebbe lavorando anche sul rinnovo di uno dei suoi leader della retroguardia: Fikayo Tomori. L’idea della società rossonera sarebbe quella di blindare il giocatore con un rinnovo fino al 2030.