Mercato Milan, novità sul futuro di Maignan: l’ultima rivelazione

Maignan è sempre più un caso in casa rossonera: il rinnovo del portiere francese rimane un tabù, anche nei prossimi mesi.

In casa rossonera regna un argomento su tutti, quello legato al futuro di Mike Maignan: il portiere francese è arrivato al Milan nell’estate del 2021, firmando un contratto quinquennale, ovvero fino al 2026. In queste stagioni con la maglia rossonera, Maignan si è reso protagonista molte volte in positivo, soprattutto nell’anno dello Scudetto dei rossoneri, nella stagione 2021/2022. Il suo rendimento è andato poi calando, soprattutto nelle ultime due stagioni, a causa anche di qualche infortunio di troppo, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per qualche gara. Negli ultimi mesi il suo nome è stato al centro dell’attenzione, soprattutto per la situazione legata al suo futuro.

Ultim’ora futuro Maignan: l’aggiornamento che spiazza tutti

In casa Milan non si smette di parlare di Mike Maignan: il portiere francese di proprietà rossonera è al centro dell’attenzione da diversi mesi, a causa delle difficoltà legate al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026. Già nei mesi precedenti si era provato a raggiungere un accordo per un prolungamento, che permettesse al Milan di non perdere a zero il giocatore, ma tale accordo non è mai stato raggiunto.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il proprio canale YouTube, Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. “La sensazione è che questo possa essere l’ultimo anno di Maignan al Milan, si pensa che potrebbe andare via sia a gennaio per un’offerta bassa o a giugno.”

Queste le parole del noto esperto di mercato, che spaventano un pò i tifosi rossoneri, consapevoli di avere un portiere di tutto rispetto all’interno della rosa rossonera e consapevoli del fatto che trovare un portiere degno di sostituire Maignan a gennaio possa essere più che un ostacolo.

Moretto fa un’altra rivelazione legata al mancato rinnovo di Maignan con il Milan: “A febbraio avevano raggiunto un accordo verbale fino al 2028 per il rinnovo con tanto di adeguamento di contratto. Poi il Milan ha deciso di mettere tutto in standby, un po’ per questione sportiva e un po’ per questione economica.”

Un nodo legato anche ai rapporti non buoni tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l’entourage del calciatore francese: il futuro di Maignan al Milan rimane un caso e in quanto tale si “scoprirà solo vivendo”.