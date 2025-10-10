Mercato Milan, occasione sfumata: Allegri ci aveva visto lungo sul baby fenomeno

di
Milan, Allegri voleva Honest Ahanor

Occasione per il Milan: ora il baby fenomeno vale oro. Massimiliano Allegri aveva fatto il suo nome nel mercato estivo.

Nella scorsa finestra di mercato, il Milan si è reso protagonista con diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la casella acquisti, la società rossonera si è mossa in particolar modo sul fronte legato agli esterni, visti gli addii di Theo Hernandez, Emerson Royal e Kyle Walker.

Il ds Tare ha cercato di colmare i vuoti inserendo in squadra profili come Estupinan e Athekame. Prima ancora, l’ex Lazio avrebbe sondato il terreno per un altro giocatore, sotto indicazione di Massimiliano Allegri. Ora, quel baby fenomeno sta brillando in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

Milan, occasione persa: adesso il giovane talento vale oro

Prima di prendere altre strade per quanto riguarda il tema legato agli esterni, il Milan avrebbe seguito con attenzione il giovane Honest Ahanor. Si tratta di un terzino classe 2008, ora in forza all’Atalanta. La società bergamasca lo ha prelevato dal Genoa per oltre 20 milioni di euro.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, il Milan avrebbe cominciato a raccogliere informazioni sul baby fenomeno dopo la firma di Massimiliano Allegri. Tutto sarebbe nato da uno dei collaboratori più fidati ed ex compagno di squadra al Padova dell’allenatore di Livorno, Simone Tognon.

Il fedelissimo di Allegri ha lavorato nel settore giovanile del Genoa, assistendo alla crescita del promettente Honest Ahanor. Infatti, fu proprio Simone Tognon a fare il nome del giovane terzino a Massimiliano Allegri. Adesso, il calciatore nigeriano sta brillando con la Dea in questo inizio di stagione, catturando su di sé moltissimi occhi.

Il Milan non avrebbe affondato il colpo per Honest Ahanor a causa dei costi dell’operazione. Nonostante la giovane età, il valore di mercato in estate era già salito oltre i 20 milioni di euro, cifra che andava oltre i canoni di spesa del club lombardo.

Nunzio Marrazzo

Nunzio Marrazzo
