Il Milan continua ad essere costantemente alla ricerca di giovani talenti su cui investire. Nella stagione in corso, il club rossonero ha inserito nei suoi radar un giovane talento emergente del Brasile: Rayan Vitor Simplício Rocha, esterno offensivo classe 2006 del Vasco da Gama. Nato a Rio de Janeiro, alto circa 1,85 m, ha già realizzato un record storico per il suo club e attirato l’attenzione di club europei e della selezione verdeoro.

Rayan ha stregato il Milan: chi è il gioiellino del Vasco da Gama

Cresciuto nel settore giovanile del Vasco, Rayan ha esordito in prima squadra l’11 giugno 2023 contro l’Internacional, diventando il più giovane marcatore in campionato con la maglia del club: aveva appena 16 anni, 10 mesi e 8 giorni. Esterno offensivo rapido ed esplosivo, mancino naturale, ama partire da destra per accentrarsi e calciare.

Nell’anno solare 2025, il giocatore classe 2006 ha collezionato 46 presenze e 16 gol. In Brasile lo considerano uno dei migliori prospetti della nuova generazione, capace di giocare sia come esterno destro che come attaccante. In patria lo descrivono come veloce, tecnico e abile nel dribbling, un giocatore capace di rompere le difese con accelerazioni improvvise.

Ryan e il mito di Edmundo

Cresciuto con il sogno di emulare Edmundo, leggenda del Vasco, Rayan ha trovato nel suo idolo un sostenitore speciale. Lo stesso Edmundo ha elogiato pubblicamente il giovane talento: “Rayan ha fame. Può superarmi.”

Dopo essersi messo in mostra con le selezioni Under 17 e Under 20 del Brasile, vincendo le competizioni sudamericane di categoria, il talento del Vasco si avvicina sempre più al grande salto. Il ct Carlo Ancelotti sarebbe infatti pronto a inserirlo nella prossima lista dei convocati della Nazionale maggiore.

Rayan è ormai un punto fermo del Vasco da Gama. I numeri parlano per lui: 15 gol e 4 assist a soli 19 anni. Il suo percorso di crescita, unito al costante interesse del Milan e all’attenzione di Ancelotti, lo rende uno dei nomi più caldi del calcio sudamericano in ottica mercato.