Milan, addio sempre più vicino: l’attaccante rossonero saluterà a gennaio

La scadenza del contratto arriverà ufficialmente a fine stagione, ma Divock Origi potrebbe salutare il Milan già nel corso della finestra di mercato invernale. Sbarcato in rossonero a parametro zero nell’estate del 2022, l’attaccante belga lascerà Milano dopo poche presenze e grandi delusioni.

Milan, si avvicina l’addio di Origi

Divock Origi dovrebbe dire addio al Milan nel corso della finestra di mercato invernale. Come raccontato da Matteo Moretto, ci sarebbe infatti un patto verbale tra le parti per il quale ci sarà la separazione nel corso del mese di gennaio. Si dovrebbe quindi concludere con sei mesi d’anticipo un capitolo molto sfortunato, con l’attaccante belga che vivrà gli ultimi mesi in rossonero prima di provare una nuova avventura.

Origi-Milan, una storia d’amore mai sbocciata

Sono state 36 le presenze, con 2 gol e un assist: questi i numeri del triennio rossonero di Origi. Dall’approdo nel 2022, il belga ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Milan, e dopo una prima stagione con addosso la maglia del Diavolo, l’attaccante belga è diventato un fantasma, finendo prima in prestito al Nottingham Forest e poi fuori squadra.