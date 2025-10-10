Milan, Allegri dà il via libera: Tare blinda il big rossonero

Mister Massimiliano dà il via libera per il rinnovo del top player rossonero: il ds Igli Tare. è pronto a blindare uno dei leader della squadra.

Dopo l’infausto esordio, il Milan ha messo la quinta e ora viaggia a vele spiegate. 4 vittorie di cui una contro i campioni d’Italia in carica, ed un pareggio, lo 0-0 dell’Allianz. In questo filotton rossonero c’è una costante che è stata rispettata sempre o quasi, la porta inviolata. Un solo gol preso dalla seconda giornata, quello segnato su rigore da Kevin De Bruyne. Dati che fanno sorridere mister Allegri e la sua difesa, che da questo inizio di stagione ha ritrovato un grande protagonista.

Dopo i dubbi, le perplessità ed il calo di condizione della passata stagione ora, Fikayo Tomori sta vivendo una nuova vita e Allegri gongola. 3 gol subiti fino ad adesso in campionato dalla difesa rossonera, numeri da primatista ed il merito è senza dubbio del tecnico livornese e dei suoi addetti.

Il pacchetto ormai consolidato vede Gabbia come centrale, Pavlovic da braccetto di sinistra e proprio Tomori a destra a coprirle le scorribande di Alexis Saelemekers. Proprio Tomori che in questa estate è sembrato ad un passo dall’addio.

Allegri dà l’ok: Tare prepara il rinnovo di Tomori

Su di lui si era fiondata la Super Lig, aveva sondato il terreno il Tottenhan e un pensiero lo aveva fatto anche la Juventus che avrebbe voluto replicare l’affare Kalulu. Il no di Massimiliano Allegri aveva interrotto qualsiasi trattativa sul nascere e ora Tomori è insostituibile.

Per questo Igli Tare ha aperto i colloqui, l’obiettivo ora è il rinnovo per il classe ‘97, legato ai colori rossoneri fino al giugno 2027 con uno stipendio da 3.5 mln, figlio del decreto crescita.

Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per cercare di capire le esigenze e le prospettive per il futuro di Tomori e del Milan, ad oggi c’è la reale intenzione di blindare il centrale divenuto protagonista già in questo inizio di campionato.