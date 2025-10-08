Milan, Allegri ha già i suoi fedelissimi: rossoneri primi su tutti in Serie A

Non sono passati neanche due mesi dall’inizio del campionato, ma Max Allegri sembra aver già trovato il suo gruppo di fedelissimi. Il Milan è al primo posto tra i club di Serie A.

La stagione è ancora molto lunga, ma il Milan è già disegnato su misura per Max Allegri. Il tecnico livornese ha dato una sua identità alla squadra, che in queste prime giornate di campionato ha dimostrato di essere un gruppo completamente diverso da quello degli scorsi anni. Solidità difensiva ed efficacia sottoporta, con il Diavolo che non ha paura di pronunciare la parola Scudetto.

Fatta eccezione per la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, i rossoneri non hanno mai perso, non trovando la vittoria solo all’Allianz Stadium contro la Juventus, dove è comunque arrivato un pareggio da non buttare. Ciò che emerge da queste prime partite è che il Milan ha già una sua spina dorsale e che soprattutto Allegri ha già capito su chi puntare. I numeri parlano molto chiaro.

Milan, solo 15 titolari utilizzati: nessuno in Italia come i rossoneri

In queste prime sei giornate il Milan è stata la squadra di Serie A ad aver impiegato meno titolari. Dall’inizio del campionato, infatti, Max Allegri ha mandato in campo dal primo minuto solo 15 giocatori. Tra cui Davide Bartesaghi, schierato obbligatoriamente titolare vista la squalifica di Pervis Estupinan.

Al momento il rossonero più impiegato è Matteo Gabbia con 540 minuti giocati e, dunque, sempre in campo in ogni partita. Segue poi Luka Modric con 515 minuti, davanti ad Alexis Saelemaekers con 506 minuti in campo.

Un dato che dimostra come il Milan abbia già trovato una sua identità, con Allegri capace in pochi mesi di definire già delle gerarchie che sembrano poter essere valide per tutto il resto della stagione.

Chiaramente non può non essere trascurata l’assenza di impegni europei, che permette ad Allegri di non dover far necessariamente rifiatare i suoi titolarissimi. Non a caso le due big che, invece, hanno schierato più titolari sono Inter e Napoli, entrambe a quota 21.