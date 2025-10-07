Milan, Allegri resta solo a Milanello o quasi: ecco tutti i rossoneri in giro per il mondo

La serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali, anche i rossoneri sono impegnati: ecco chi sono i convocati.

A Milanello il gruppo si assottiglia e Allegri si ritrova a lavorare con un gruppo ristretto durante questa sosta per le nazionali. Sarà un buon momento per provare nuovi schemi di gioco e dare continuità a chi in questa prima finestra di campionato ha trovato poco spazio.

Le convocazioni rappresentano senza dubbio un prestigio per il club: giocare con la nazionale è spesso un premio personale, ma ci sono anche aspetti da tenere sotto controllo. Primo tra tutti la complessità delle logistiche, dei carichi fisici e della gestione atletica. Ma chi sono i rossoneri impegnati?

Milan, ecco chi sono i rossoneri in giro per il mondo

In occasione della sosta per le nazionali, ben quindici rossoneri sono stati convocati dai rispettivi paesi. Una pattuglia corposa che testimonia la qualità della rosa milanista ma impone anche attenzione alla gestione in vista della ripresa del campionato.

É motivo di orgoglio la convocazione di Gabbia con l’Italia del CT Gattuso, mentre Ricci per questa volta resta fuori da questo giro. La Francia accoglie Maignan, Rabiot e Nkunku, mentre Saelemaekers e De Winter volano in Belgio. Loftus-Cheek è stato richiamato dall’Inghilterra, mentre Modric torna con la Croazia.

Leao difenderà i colori del Portogallo, e i giovani Athekame e Bartesaghi vestiranno le maglie delle Under 21 di Svizzera e Italia. Completano il quadro i calciatori che voleranno oltreoceano come Giménez verso il Messico, Pulisic negli Stati Uniti ed Estupinán che sarà in Ecuador.

Restano a Milano con Allegri Fofana, Tomori, Odogu, Ricci e i portieri Terracciano e Torriani. A loro si aggiunge anche il giocatore ancora fuori per infortunio: Jashari, attualmente impegnato in un percorso di recupero e di lavoro personalizzato.

Milan, Allegri continua a lavorare con i rossoneri

Milanello si svuota o quasi, ma il prestigio di indossare la maglia della propria nazionale di appartenenza non può essere quantificato. Questa massiccia presenza in giro per il mondo conferma quanto il Milan attuale non sia più un club con pochi internazionali, ma una realtà capace di competere con le grandi nel numero e nel livello dei giocatori selezionati.

Al loro rientro, Allegri avrà il compito di redistribuire le energie, salvaguardare chi ha giocato tanto e trovare spazio per chi è rientrato con meno continuità. Anche la gestione dello spogliatoio e della motivazione diventa centrale nel breve termine. Infine, l’assetto tattico potrà subire variazioni: chi torna più stanco o in condizioni diverse potrebbe avere un impatto minore, e in quelle circostanze emergono i giocatori “di riserva” che nel corso della stagione devono dimostrare di poter tenere il passo.