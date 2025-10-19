Milan, Allegri rischia un altro forfait dell’ultima ora: la situazione

Il Milan si prepara alla sfida contro la Fiorentina con una serie di infortuni che metteranno non poco in difficoltà la compagine rossonera. Allegri dovrà fare a meno di diversi calciatori: l’ultimo in ordine di tempo è Nkunku, ma non ci saranno anche Rabiot, Pulisic e l’infortunato di lungo corso Jashari.

Milan, occhi su Loftus-Cheek: la situazione

Un altro che potrebbe dare forfait all’ultimo momento è Ruben Loftus-Cheek: in giornata verranno fatte tutte le valutazioni del caso, la sensazione è che anche in questo caso potrebbero esserci brutte notizie per Allegri.

“In giornata il test decisivo: se anche Loftus sarà costretto a saltare la partita per affaticamento, Saelemaekers andrà sulla trequarti con Athekame a destra. Con quel che resta fuori dall’infermeria, Allegri organizzerà la migliore formazione possibile“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Emergenza e leadership: ecco Modric

Come ci si potrebbe aspettare per propensione naturale, a prendersi il Milan sulle spalle sarà di sicuro Luka Modric: il campionato croato sarà campionato ad una partita importante sotto il punto di vista tattico ma non solo.

Proprio in un momento come questo, infatti, l’ex Real Madrid sarà chiamato anche ad interpretare il ruolo di vero leader, accompagnando la squadra in una situazione complessa sotto il punto di vista delle assenze.