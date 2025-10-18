Massimiliano Allegri, alla viglia di Milan-Fiorentina, ha voluto fare chiarezza su Rafael Leao. Il tecnico rossonero ha risposto con decisione e schiettezza nel corso della conferenza stampa odierna, prendendo la difesa dell’attaccante portoghese.

Allegri difende Leao: il messaggio del tecnico è chiaro

Massimiliano Allegri si è schierato dalla parte di Leao in occasione della conferenza stampa pre Milan-Fiorentina. Il numero 10 dei rossoneri ha ritrovato la giusta forma fisica dopo l’infortunio e adesso il tecnico si aspetta molto da lui: “Leao? Questa settimana ha lavorato bene. È normale che doveva riacquistare una condizione buona. Adesso sta bene, può tornare ad essere protagonista. Ha qualità importanti e sono contento abbia ritrovato la forma giusta”.

Allegri ha poi sottolineato: “Se Rafa è un campione? Ha delle qualità tecniche straordinarie, ma dobbiamo lasciarlo giocare. C’è da dimostrare nel campo. Si dicono troppe cose intorno a lui, è un ragazzo d’oro e ha voglia di fare. Purtroppo l’infortunio l’ha fermato, adesso ha ritrovato la condizione. Da qui in avanti potrà fare bene. Tutti ci aspettiamo tanto da lui. Ora che sta meglio sono molto contento di averlo a disposizione”.

Emergenza Milan: Allegri punge le Nazionali

Nel corso della conferenza, Allegri ha fatto anche il punto della situazione in merito alla lista degli infortunati: “Rabiot e Pulisic prima della prossima sosta difficilmente saranno a disposizione. Estupinan ha un problema alla caviglia e sarà escluso dalla gara. Nkunku ha un problema all’alluce, vedremo se riuscirà a mettersi la scarpetta. Saelemaekers è a disposizione”.

Sul tema nazionali, Allegri ha invece dichiarato: “Per l’anno prossimo sono state accorpate le due soste, ed è stato fatto un passo avanti. Ma vanno trovate altre soluzioni. Questo è il periodo più pericoloso per gli infortuni. Anticipare le partite della sera alle 20 anziché alle 20:45 potrebbe essere una soluzione. I giocatori così facendo avrebbero più tempo per riposare e andare a letto presto. Questo è il periodo più pericoloso per gli infortuni”.

Pulisic out: chi batte i rigori? Allegri evidenzia un dato

Sulla questione rigori, Allegri ha commentato così: “Chi batte i rigori in assenza di Pulisic? Intanto c’è da migliorare la percentuale. Il Milan ne ha sbagliati cinque negli ultimi sette”.

Durante la conferenza, il tecnico di Livorno ha voluto mettere le cose in chiaro anche sul post gara di Juve-Milan: “Cosa è successo nello spogliatoio dopo Juve-Milan? Non è successo niente. Quando esci da quelle partite dove potevi portare a casa la vittoria bisogna essere molto arrabbiati”.

Allegri avvisa tutti su Milan-Fiorentina

Allegri ha ritenuto doveroso mettere in guardia la squadra in vista di domani: “Ieri abbiamo fatto in primo allenamento tutti insieme, i ragazzi stanno bene. Le partite dopo la sosta sono un’incognita. Da domani iniziamo un ciclo nuovo, di cinque partite. Sarà un mese importante per noi. Affronteremo una Fiorentina forte, indipendentemente dalla loro classifica”.

Allegri ha poi aggiunto: “Per noi sarà un’opportunità di fare un altro passettino in avanti e consolidare il nostro piazzamento in classifica. Le gare dopo la sosta sono come un esordio stagionale. Pioli? Ho un buon rapporto con lui. Vincere lo Scudetto non è mai banale, farà un ottimo lavoro anche alla Fiorentina”.