Milan, Allegri su Jashari: “Ecco quando tornerà di nuovo in campo”

I rossoneri sono in partenza per Torino e in conferenza il mister ha rilasciato alcuni aggiornamenti importanti sulle condizione fisiche del centrocampista.

Alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, il tecnico rossonero ha speso alcune parole sullo stato di Jashari. Il centrocampista svizzero di proprietà del Milan, è fermo ai box dalla tarda estate in seguito a una frattura composta del perone destro rimediata in allenamento con i compagni.

Dopo l’operazione e le prime settimane di lavoro fisioterapico, le tappe del recupero hanno rispettato i tempi previsti. É stato proprio Allegri a dare indizi ai tifosi per il suo rientro. Sono tutti in attesa di rivederlo in campo per indossare i colori rossoneri.

Jashari verso il rientro? Parla Allegri

Il calciatore avrebbe iniziato la seconda fase del recupero fisico ritornando a correre sulla sabbia. Questa fase permette di ridurre il carico d’impatto su tibia e caviglia rispetto alla corsa su asfalto o erba. Lavorare sulla sabbia permette al tendine e all’osso di riabituarsi al gesto atletico con un’attenuazione del peso.

Ma quando rivedremo Jashari in campo? Massimiliano Allegri in conferenza ha così dichiarato:

“Ha iniziato a correre sulla sabbia, ma servirà ancora un po’ di pazienza. Credo ci vogliamo ancora un mesetto»

Il fatto che il giocatore stia sperimentando questo passo conferma che il club non intende affrettare le cose, anzi procede con cautela e fermezza per permettere al calciatore di recuperare la propria condizione ottimale.

L’assenza di Jashari non frena il Milan

Da un punto di vista tecnico, il recupero di Jashari può rappresentare un’opportunità importante per Allegri, che potrà contare su un centrocampista duttile, capace di agire come mediano ma anche da mezzala, con buone qualità di impostazione e visione di gioco.

La squadra, però, ha già dimostrato di funzionare anche in sua assenza, e non è escluso che il rientro avvenga in maniera graduale, passando da spezzoni di partita fino al reinserimento completo. Il tecnico ha mostrato cautela nella gestione delle rotazioni e ha spesso ricordato che la forma competitiva non può essere forzata artificialmente.

Per il Milan, mantenere l’equilibrio fisico e tattico nel centrocampo diventa cruciale negli impegni ravvicinati, specialmente in una stagione dove ogni punto può pesare. Il rientro di Jashari potrebbe aggiungere ulteriore profondità alla rosa nel corso del girone d’andata.