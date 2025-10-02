Milan, Allegri trema: in forte dubbio un big contro la Juve

Massimiliano Allegri rischia di dover rinunciare ad un pilastro difensivo nel big match contro la Juventus; ecco chi è l’alternativa

Mancano solo tre giorni all’entusiasmante partita che andrà in scena all’Allianz Stadium. Juventus-Milan è da sempre un super classico del nostro calcio, e in quanto tale vi è un attesa spasmodica che aleggia su questo big match. Nessuna compagine vuole perdere terreno nella lotta scudetto, quindi i due mister sono pronti a schierare le migliori formazioni possibili. Allegri dovrà fare certamente a meno di Estupinan a causa del cartellino rosso rimediato contro il Napoli, ma il rischio è di dover rinunciare anche ad un altro elemento molto importante.

Milan, dubbio Tomori: si prepara De Winter

Il grande ex della partita Massimiliano Allegri sta studiando quale tattica adottare per superare la Juve di Tudor. Ciò che è probabile però, è che il tecnico livornese dovrà schierare una difesa rimareggiata. Come detto l’assenza di Estupinan è certa, ma la notizia delle ultime ore riguarda Tomori. Il problema che lo ha costretto a lasciare il campo anticipatamente contro il Napoli non sembra essere migliorato, dunque si alzano le ipotesi di vedere anche l’inglese fuori dal campo domenica.

Tomori, subito dopo la partita contro il Napoli, rassicurò tutti dicendo di sentirsi bene, ma la realtà dei fatti è che a 3 giorni dalla sfida le sue condizioni sono ancora da valutare. Dunque, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe preparando De Winter, che avrebbe così una grande occasione per dimostrare il suo reale valore fin qui ancora inespresso in maglia rossonera. Per il ragazzo si tratterebbe di una sfida contro l’ex, infatti il difensore belga ha passato diversi anni tra le file juventine, ritagliandosi anche 5 presenze in prima squadra.