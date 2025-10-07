Milan, altro “record”: questo non fa piacere ad Allegri

Il nuovo Milan di Max Allegri mette un altro piccolo primato in questo inizio di stagione: sicuramente non farà sorridere Max Allegri

Dopo il debutto in Serie A contro la Cremonese, in molti avevano già dato per spacciata la stagione di Massimiliano Allegri, ma oggi l’ex tecnico toscano è tornato a dettare legge in casa Milan. I 13 punti conquistati in 6 giornate raccontano di una squadra solida e costante, lontana dalle montagne russe delle ultime due stagioni.

Se in passato il Diavolo viveva di alti e bassi, spesso affidandosi alle giocate di Theo, Leao e Reijnders, con Allegri il copione è cambiato: Theo e Reijnders non sono più protagonisti, Leao non è ancora titolare fisso e ora tutto gira secondo il ritmo imposto da Luka Modric. Il Milan arriva alla sosta a due punti dal primo posto ma ora Allegri dovrà fare i conti con questi 15 giorni.

Milan, 15 nazionali: nessuno come il Milan in Serie A

Non c’è tempo per respirare in casa Milan. Appena archiviato il pareggio di Torino, a Milanello è già iniziato il via vai dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Sono ben 15 i rossoneri impegnati in giro per il mondo durante la sosta: un numero che conferma la caratura internazionale della rosa di Allegri, ma che allo stesso tempo lascia il tecnico con un gruppo ridotto su cui lavorare nei prossimi dieci giorni.

Dal Sudamerica all’Europa, passando per l’Africa, i rossoneri si divideranno tra amichevoli e gare di qualificazione. Rafa Leão volerà in Portogallo per le sfide decisive verso il Mondiale, mentre Maignan, Rabiot e Nkunku vestiranno l’azzurro di Francia. Da segnalare anche l’impegno di Pulisic con gli Stati Uniti, pronto a sfidare Messico ed Ecuador di Gimenez ed Estupinan.