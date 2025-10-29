Milan, Ambrosini pazzo della squadra ed elogi in diretta: “Inferiori a nessuno”

Massimo Ambrosini ha commentato il pareggio tra Atalanta e Milan ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sull’atteggiamento dei rossoneri e sulla solidità della squadra di Gian Piero Gasperini. L’ex capitano del Milan ha evidenziato l’unità del gruppo guidato da Massimiliano Allegri, nonostante il distacco in classifica da Napoli e Roma.

Le parole di Ambrosini sul Milan

Durante l’intervista, Ambrosini ha voluto sottolineare la compattezza e la mentalità del Milan, pur riconoscendone i limiti rispetto ad altre rivali di vertice.

“Quando guardo il Milan vedo una squadra che sta bene insieme, che è gruppo veramente al di là di tutto. Sembra una squadra con una direzione univoca. Secondo me loro lo sanno che sono inferiori ad altre squadre, ma se vanno al 100% e danno il massimo sono consapevoli di nutrire una speranza.”

Parole che trasmettono fiducia e consapevolezza, elementi che l’ex centrocampista ritiene fondamentali in un campionato lungo e competitivo.

Un pareggio che pesa

Il Milan ha strappato un punto prezioso contro un’Atalanta solida e ancora imbattuta in campionato. Nonostante la buona prova, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso altri due punti sulle prime della classe Napoli e Roma, ora distanti quattro lunghezze.

Il pareggio di Bergamo lascia sensazioni contrastanti: da un lato la prova di carattere, dall’altro la difficoltà a concretizzare nei momenti decisivi.

Un campionato ancora lungo

Siamo solo alla nona giornata e la corsa è ancora tutta aperta. Il Milan di Allegri, pur con qualche limite strutturale, sembra avere trovato uno spirito collettivo che può fare la differenza nel tempo.

Ambrosini lo sa bene: la forza del gruppo, più dei singoli, è ciò che spesso porta oltre le aspettative. E i rossoneri, oggi, sembrano crederci davvero.