Milan, arriva l’ufficialità: non era mai successo prima

Il Milan si prepara a una svolta storica per il calcio italiano: ora è ufficiale, è una cosa mai successa prima

Il Milan è sempre stata una squadra avanguardista nel panorama italiano, fin dai tempi del primo Berlusconi. In origine fu Sacchi, arrivato quasi per caso al Milan dopo un buon triennio al Parma. Il “profeta di Fusignano” ha completamente rivoluzionato il modo di giocare e vedere il calcio, con il suo 442 basato sui principi di Rinus Michels, fatto di pressing in ogni zona del campo, difesa a zona con uso spasmodico del fuorigioco e un calcio iper offensivo fatto anche di grandi giocatori come Gullit e Van Basten.

Venne poi Ancelotti e il suo “albero di Natale”, quel 4321 capace di esaltare la grande qualità degli uomini presenti in rosa, in primis Rui Costa prima e Kakà dopo, capace di dominare in Italia e in Europa. La svolta che sta per arrivare questa volta non sarà tattica e forse non renderà nemmeno felicissimo Max Allegri ma, a sua volta, sarà un momento storico per il calcio italiano.

Milan-Como si giocherà a Perth, arriva l’ok dall’Uefa

Il 8 febbraio 2026,secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il calcio italiano vivrà un evento senza precedenti: la partita di Serie A tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia. La UEFA ha concesso un’eccezione per permettere lo svolgimento di questo incontro a causa dell’indisponibilità dello stadio San Siro, impegnato nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La Lega Serie A ha scelto l’Optus Stadium di Perth, una struttura moderna da 60.000 posti, per ospitare la sfida tra i rossoneri e i lariani. La decisione di giocare in Australia mira a rafforzare la visibilità del campionato italiano a livello internazionale, sfruttando l’opportunità di attrarre tifosi e media da tutto il mondo L’orario di inizio della partita è stato fissato alle 12:30 italiane, corrispondenti alle 19:30 a Perth. Questa scelta è stata fatta per massimizzare l’audience in Italia, consentendo a un pubblico più ampio di seguire l’incontro durante il fine settimana.

Milan, l’Uefa non è entusiasta: e Allegri?

Sebbene la UEFA abbia concesso questa eccezione, ha sottolineato che si tratta di un caso isolato e ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di spostare partite di campionato all’estero in futuro. Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha ribadito l’importanza di mantenere l’integrità delle competizioni nazionali e il legame con i tifosi locali.

Anche Max Allegri probabilmente non sarà entusiasta di questa decisione: volare oltre oceano per una gara così delicata, in un momento della stagione in cui ogni punto diventa decisivo rischia di essere un’eventualità che potrebbe falsare in qualche misura il campionato.