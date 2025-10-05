Milan, ballottaggio sulla fascia sinistra: chi giocherà al posto di Estupinan

La squalifica di Pervis Estupinan costringe Max Allegri a pensare ad un piano B per la sfida di stasera contro la Juventus. Due rossoneri sono in corsa.

Vincere e poi godersi un po’ di riposo durante la sosta per le Nazionali. È questo l’obiettivo del Milan, che questa sera è atteso all’Allianz Stadium dalla Juventus di Igor Tudor. Secondo big match consecutivo per i rossoneri, che dopo aver battuto il Napoli vogliono i tre punti anche contro i bianconeri, arrivando così alla pausa da primi in classifica.

Sfida complicata per i ragazzi di Max Allegri, contro una Juventus ferita dopo i quattro pareggi consecutivi, ma proprio per questo motivo affamata di vittoria. Solo un punto separa le due squadre, perciò è vietato sottovalutare un avversario che non può mai considerarsi morto.

L’unico assente in casa Milan sarà Pervis Estupinan, espulso contro il Napoli e dunque squalificato. Sono due i rossoneri che si candidano ad una maglia da titolare per sostituire l’ecuadoregno. Ecco chi è in vantaggio.

Juventus-Milan, Allegri ha deciso: a sinistra giocherà Bartesaghi

Durante la conferenza stampa di ieri, Allegri ha sottolineato che a sinistra possano giocare sia Davide Bartesaghi che Zachary Athekame, nonostante nasca come terzino destro. Un ballottaggio, dunque, a cui il tecnico livornese sembra però aver già trovato un vincitore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà a Bartesaghi ad agire sulla fascia sinistra.

Il classe 2005 ha già giocato titolare in Coppa Italia contro il Lecce, con un’ottima prestazione, e ora è pronto al grande test contro un avversario ben più temibile. In queste settimane Bartesaghi ha ampiamente convinto Allegri, che nel corso della sua carriera non si è mai fatto grossi problemi a buttare nella mischia – anche in partite complesse – i giovani a disposizione.

Nella passata stagione Bartesaghi si è fatto le ossa in Serie C con il Milan Futuro, prendendosi quest’anno il suo posto in pianta stabile in Prima Squadra. Tutti si aspettano molto dal 19enne rossonero, in una posizione del campo orfana di Theo Hernandez e che non sembra ancora convincere a pieno con Pervis Estupinan.