Milan, Cardinale diventa “italiano”: che riconoscimento per il proprietario rossonero

Grandi notizie in arrivo per Gerry Cardinale. Nei prossimi giorni il proprietario del Milan riceverà un importante riconoscimento per merito del suo operato.

Dal 2022 il fondo RedBird con a capo Gerry Cardinale ha acquisito il Milan. Sono passati ormai tre anni dall’arrivo dell’imprenditore americano e il suo operato è da considerarsi ricco di luci ed ombre. Da un punto di vista finanziario il Diavolo è stato protagonista di una vera e propria impresa, con i rossoneri diventati una delle società italiane più “sane”. Discorso diverso, però, dal punto di vista sportivo, dove le delusioni sono state sicuramente maggiori delle gioie.

Lo statunitense ha prelevato il Milan campione d’Italia, riuscendo però a mettere in bacheca solo la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Un bottino poco esaltante, che non può ovviamente soddisfare il popolo rossonero. Come detto, però, l’operato di Cardinale non è da ritenersi fallimentare. Non a caso è in arrivo per il patron rossonero un importante riconoscimento.

Milan, c’è l’ok del Consiglio dei ministri: Cardinale avrà la cittadinanza italiana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale riceverà molto presto la cittadinanza italiana per “meriti speciali”. Nelle scorse ore, infatti, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla procedura per concedere la cittadinanza al fondatore di RedBird. La proposta è stata avanzata dai ministri Piantedosi e Nordio al presidente Mattarella per l’ottimo lavoro svolto da Cardinale in questi anni:

Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione.

Bellissima notizia, dunque, per Cardinale, a dimostrazione di quanto di buono abbia fatto il numero uno del Milan dal suo arrivo in Italia. Ovviamente i tifosi tendono a concentrarsi principalmente sui risultati sportivi, ma non si può al tempo stesso trascurare tutto ciò che è stato fatto al di fuori del terreno di gioco.