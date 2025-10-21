Milan, Cassano spara a zero: parole durissime contro Allegri e Leao

di
Rafael Leão del Milan abbassa lo sguardo durante una partita di Serie A 2025/2026, indossando la maglia gialla da trasferta.

Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, in onda su Twitch, Antonio Cassano non ha risparmiato nessuno sul tema Milan. L’ex rossonero ha ancora una volta puntato il dito contro Rafael Leao, definendolo scarso e sopravvalutato. Cassano si è scagliato con forza anche nei confronti di Massimiliano Allegri, sostenendo che anche per lui arriverà “padre tempo”.

Cassano contro Leao e Allegri: volano parole pesanti

Antonio Cassano ha parlato senza mezzi termini su Rafael Leao, autore di una doppietta contro la Fiorentina: “Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia e si crede Ronaldinho”. L’ex Milan ha poi rincarato la dose: “È scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo”.

L’ex giocatore ha colpito anche l’allenatore dei rossoneri: “Padre tempo è arrivato per Mourinho, arriverà anche per Allegri”. In seguito, Antonio Cassano ha aggiunto con fermezza: “Se arriva nelle prime 4 diranno che ha fatto il miracolo”. Cassano continua a mettere in discussione il valore reale del Milan e della sua guida tecnica, usando parole al vetriolo.

Antonio Cassano durante una conferenza stampa, mentre risponde alle domande dei giornalisti nel 2025.
Antonio Cassano interviene in conferenza stampa, commentando temi di attualità calcistica.

Il parere di Cassano sul rigore in Milan-Fiorentina

Nel corso della trasmissione, Cassano ha detto la sua anche sul tanto discusso rigore concesso in Milan-Fiorentina: “Marinelli è un giovane arbitro, aveva deciso bene non fischiando il rigore. Il genio della lampada di Abisso lo richiama e già lì un arbitro inizia ad avere dubbi. Caro Abisso, dovevi ricordarti cosa ha detto Rocchi sulle simulazioni. Abisso fuori dai coglioni per tre mesi, non ti pago per tre mesi così impari”.

Cassano ha poi rincarato la dose: “Non è che il Milan ha rubato, è la sudditanza che gli arbitri hanno. O sono in cattiva fede o sono scarsi, si devono vergognare. Stimo Gimenez ma ha fatto una roba vergognosa, si tocca la faccia quando viene toccato sulla spalla. Io, arbitro, vado al monitor, vedo una roba del genere e do il rosso a Gimenez. Così si diventa credibile. Rocchi ora fermerà Marinelli e Abisso e Rocchi rimarrà lì sulla poltrona, è uno schifo e uno scandalo”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie