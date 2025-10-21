Milan, Cassano spara a zero: parole durissime contro Allegri e Leao

Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, in onda su Twitch, Antonio Cassano non ha risparmiato nessuno sul tema Milan. L’ex rossonero ha ancora una volta puntato il dito contro Rafael Leao, definendolo scarso e sopravvalutato. Cassano si è scagliato con forza anche nei confronti di Massimiliano Allegri, sostenendo che anche per lui arriverà “padre tempo”.

Cassano contro Leao e Allegri: volano parole pesanti

Antonio Cassano ha parlato senza mezzi termini su Rafael Leao, autore di una doppietta contro la Fiorentina: “Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia e si crede Ronaldinho”. L’ex Milan ha poi rincarato la dose: “È scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo”.

L’ex giocatore ha colpito anche l’allenatore dei rossoneri: “Padre tempo è arrivato per Mourinho, arriverà anche per Allegri”. In seguito, Antonio Cassano ha aggiunto con fermezza: “Se arriva nelle prime 4 diranno che ha fatto il miracolo”. Cassano continua a mettere in discussione il valore reale del Milan e della sua guida tecnica, usando parole al vetriolo.

Il parere di Cassano sul rigore in Milan-Fiorentina

Nel corso della trasmissione, Cassano ha detto la sua anche sul tanto discusso rigore concesso in Milan-Fiorentina: “Marinelli è un giovane arbitro, aveva deciso bene non fischiando il rigore. Il genio della lampada di Abisso lo richiama e già lì un arbitro inizia ad avere dubbi. Caro Abisso, dovevi ricordarti cosa ha detto Rocchi sulle simulazioni. Abisso fuori dai coglioni per tre mesi, non ti pago per tre mesi così impari”.

Cassano ha poi rincarato la dose: “Non è che il Milan ha rubato, è la sudditanza che gli arbitri hanno. O sono in cattiva fede o sono scarsi, si devono vergognare. Stimo Gimenez ma ha fatto una roba vergognosa, si tocca la faccia quando viene toccato sulla spalla. Io, arbitro, vado al monitor, vedo una roba del genere e do il rosso a Gimenez. Così si diventa credibile. Rocchi ora fermerà Marinelli e Abisso e Rocchi rimarrà lì sulla poltrona, è uno schifo e uno scandalo”.