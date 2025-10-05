Milan, chi in attacco tra Gimenez e Nkunku: la scelta di Allegri per la Juventus

A poche ore dalla sfida di stasera tra Juventus e Milan, ci si chiede chi affiancherà Christian Pulisic nell’attacco rossonero. Max Allegri sembra aver deciso.

Domenica bollente per la Serie A, con tutti gli occhi puntati sull’Allianz Stadium, dove stasera andrà in scena il big match tra Juventus e Milan. Un grande classico del calcio italiano, con i rossoneri che tornano a sentire profumo di alta classifica dopo diversi mesi. Il successo contro il Napoli di domenica scorsa ha dato ulteriore consapevolezza al Diavolo, che adesso vuole continuare a macinare punti.

Si tratta dell’ultima gara prima della sosta per le Nazionali, con il Milan che non ha nessuna intenzione di rinunciare al primo posto. Non il momento migliore per la Juventus, a secco di vittorie da quattro partite tra campionato e Champions, ma comunque ad un solo punto dalla vetta. Entrambe le squadre vogliono fare bottino pieno e ci sono tutti presupposti per un grande match. In casa rossonera, intanto, ci si chiede da chi sarà composto l’attacco.

Juventus-Milan, Gimenez in pole: è favorito su Nkunku per affiancare Pulisic

Sia sul fronte bianconero che su quello rossonero il grande dubbio di formazione riguarda l’attacco. Se in casa Juventus il favorito sembra esser Jonathan David, per quanto riguarda il Milan in pole c’è Santiago Gimenez. Come riportato dal Corriere dello Sport, il messicano è in vantaggio su Christopher Nkunku, ancora indietro di condizione.

Nella rifinitura di ieri a Milanello, Allegri ha puntato proprio su Gimenez, con l’ex Feyenoord che dovrebbe dunque partire dal primo minuto al fianco di Christian Pulisic. Ennesima dimostrazione di fiducia da parte di Allegri nei confronti del 7 rossonero, ancora a caccia del primo gol in campionato dopo essersi sbloccato in Coppa Italia contro il Lecce.

Come più volte ribadito da Allegri nelle sue conferenze, la panchina avrà comunque un ruolo cruciale: il Milan potrà, infatti, contare su top player del livello di Leao e Nkunku. Due assi nella manica che potranno senza dubbio risultare decisivi nel corso della sfida.