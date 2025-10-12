Milan, clamoroso retroscena di mercato dell’interista: “Potevo andare ai rossoneri”

Un attuale giocatore dell’Inter ha rivelato di essere stato davvero molto vicino ad un trasferimento al Milan. Il retroscena di mercato è a dir poco sorprendente.

Il mercato è da sempre fatto di trattative sfumate in extremis, quando tutto sembrava ormai fatto. Lo sa decisamente molto bene il Milan, che in queste ultime sessioni di calciomercato ha dovuto spesso mandar giù diversi bocconi amari. In queste ultime ore è emerso un nuovo clamoroso retroscena, che ha lasciato molto sorpreso il popolo rossonero.

Ad essere protagonista è un attuale giocatore dell’Inter, che ha rivelato di essere stato davvero ad un passo dal trasferirsi nell’altra sponda di Milano. Alla fine, però, il passaggio in rossonero non si è più concretizzato, con il calciatore che successivamente si è trasferito alla Beneamata.

Mkhitaryan spiazza tutti: “Nel 2019 potevo andare al Milan”

Durante il Festival dello Sport di Trento, Henrikh Mkhitaryan ha preso parte ad una lunga intervista nella quale ha parlato anche del suo trasferimento alla Roma, prima di unirsi poi all’Inter. Soffermandosi poi sul suo periodo in giallorosso, il centrocampista armeno ha rivelato di essere stato molto vicino al Milan:

Tutto è iniziato a metà agosto 2019. Mi chiamò Mino Raiola e mi disse che dovevo lasciare il Manchester United perché non ero felice. Mi chiese se preferissi la Roma o il Milan. Io dissi che volevo giocare, poi in quel periodo il Milan era concentrato sull’acquisto di Taison dello Shakhar. Allora decisi di andare alla Roma.

La carriera in Italia di Mkhitaryan poteva, dunque, iniziare proprio al Milan nel 2019. L’armeno era tra i profili attenzionati dai rossoneri, che però decisero – invano – di concentrarsi sul brasiliano Taison. Nel 2022 il destino ha poi portato Mkhitaryan a Milano, ma per vestire la casacca dell’Inter e nel 2023, come molti ricorderanno, l’armeno ha segnato ben tre reti ai rossoneri, una ad aprile nella semifinale d’andata di Champions League e due a settembre nel derby di campionato vinto dall’Inter per 5-1.