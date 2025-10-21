Milan, colpo alla Beckham: il nuovo bomber arriva dalla MLS

Il Milan è al lavoro per la sessione invernale e studia con interesse una ghiotta opportunità di mercato. La società rossonera sarebbe pronta a rispolverare la stessa strategia che portò David Beckham in Italia, andando all’assalto dell’attaccante della MLS. Il Diavolo starebbe accarezzando l’idea di riportare l’ex stella del Tottenham in Europa: Son Heung-min.

Il Milan piomba su Son: colpo alla Beckham

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, è attualmente alle prese con una rosa che presenta alcune lacune, specialmente in attacco. Le assenze e la mancanza di un goleador di riferimento hanno aperto l’opportunità per un colpo importante nella sessione di gennaio.

Il nome che circola è quello di Son Heung-min, già protagonista in Europa con il Tottenham Hotspur e ora in MLS. Secondo quanto emerso, il Milan potrebbe sfruttare un meccanismo particolare per affiancarlo al reparto offensivo rossonero.

Secondo il portale ‘Transferfeed, il Milan sarebbe pronto a fare sul serio per Son. La trattativa potrebbe concretizzarsi seguendo la stessa strategia che portò David Beckham in rossonero, ovvero, quella di un trasferimento temporaneo dalla MLS. L’ex stella del Real Madrid giocò in rossonero per due stagioni consecutive: nel 2009 e nel 2010.

La “clausola Beckham”: che cosa significa e come funziona

Il termine “clausola Beckham” richiama la storica operazione che vide David Beckham arrivare al Milan in prestito dal Los Angeles Galaxy, durante la pausa della MLS. In questo caso, il concetto è simile: Son Heung-min potrebbe essere ceduto temporaneamente dalla MLS e arrivare in Europa in prestito nel mese di gennaio, per dare al Milan quel salto di qualità.

Un’opzione che affascina dirigenza rossonera e tifosi, perché permetterebbe un colpo di alto livello senza l’impegno immediato di una grande spesa. Rimane da verificare la volontà del giocatore e la fattibilità dell’operazione sul piano tecnico e finanziario. Son ha 33 anni e la sua motivazione dichiarata è arrivare al meglio al Mondiale con la Corea del Sud.

Per il Milan sarebbe un’opportunità: un attaccante di esperienza, con ancora tanta voglia di dimostrare. Se l’operazione andrà in porto, il club rossonero potrebbe alzare l’asticella e rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni, senza attendere la sessione estiva per piazzare un nuovo grande colpo.