Milan, come sta Estupinan? Arriva l’annuncio dall’Ecuador

Buone notizie per il Milan e per Pervis Estupiñán. Dopo il piccolo allarme per il fastidio alla caviglia accusato durante l’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti, il difensore rossonero ha ricevuto il via libera medico. A confermarlo è stato il commissario tecnico Sebastián Beccacece, che ha rassicurato tutti sulle condizioni del terzino.

Allarme rientrato per Estupiñán

Nel match amichevole giocato con la nazionale ecuadoregna, Estupiñán era stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia, generando preoccupazione sia in patria che a Milanello. Il CT Beccacece, intervenuto ai microfoni di El Canal del Fútbol, ha però chiarito la situazione, riportando serenità nell’ambiente.

“Sta bene, tranquilli. Lo avremo a disposizione, è in buona forma.”

Le sue parole spazzano via ogni dubbio sullo stato fisico del giocatore, arrivato al Milan in estate e subito inserito nel gruppo da Max Allegri. Il laterale sudamericano proseguirà il suo percorso con la nazionale prima di tornare a disposizione del club rossonero per i prossimi impegni di Serie A.

Sospiro di sollievo per Allegri e per i tifosi

A Milanello c’è soddisfazione per il recupero rapido di Estupiñán, che rappresenta una pedina importante nello scacchiere difensivo rossonero. Il giocatore, considerato tra i profili più promettenti del panorama sudamericano, aveva già impressionato per la sua spinta offensiva e la solidità tattica.

Il Milan potrà quindi contare su di lui nelle prossime settimane, evitando ulteriori complicazioni in un momento cruciale della stagione. Un segnale positivo, che rafforza la fiducia di Allegri nel suo gruppo e conferma la buona gestione del lavoro atletico tra club e nazionale.