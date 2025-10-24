Milan – Como a Perth, c’è la decisione: è stato messo tutto nero su bianco

Nella notte italiana, la Football Australia ha inviato una lettera ufficiale alla FIFA per dare il via libera all’organizzazione di Milan-Como a Perth. Si tratta di un passo decisivo verso la conferma della sfida di campionato in programma a febbraio, che sarebbe la prima gara di Serie A disputata in Australia.
L’ok della federazione australiana arriva dopo quello già espresso dall’UEFA, che aveva autorizzato la possibilità di disputare all’estero alcune gare del campionato italiano, come Villarreal-Barcellona (poi annullata) e, appunto, Milan-Como. Di seguito, quanto riportato da Gazzetta.it:
“La Football Australia ha inviato alla FIFA la lettera attraverso la quale dà ufficialmente il suo via libera all’organizzazione di Milan-Como a Perth”.
Attesa per l’autorizzazione definitiva
Ora restano due passaggi burocratici: l’approvazione da parte dell’AFC, la confederazione asiatica, e quella finale della FIFA. Solo dopo questi ultimi via libera si potrà procedere all’ufficializzazione del match, che potrebbe disputarsi il 7 o l’8 febbraio 2026.
L’idea di spostare la partita in Australia nasce dall’indisponibilità di San Siro, che in quelle date sarà occupato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Continuano le polemiche su Milan – Como
L’operazione, se confermata, rappresenterebbe un evento storico per il calcio italiano. Portare una partita ufficiale di Serie A in Australia sarebbe effettivamente un fatto mai verificatosi prima di oggi.
Il derby lombardo diventerebbe così una vetrina mondiale, in una città — Perth — già pronta ad accogliere l’evento con grande entusiasmo. Restano solo gli ultimi dettagli formali, ma l’idea di vedere Milan e Como sfidarsi dall’altra parte del mondo è sempre più concreta. Intanto, però, non mancano le polemiche da parte di chi spinge nel trovare una soluzione alternativa.