Milan – Como a Perth, nuovo colpo di scena: la FIFA ribalta tutto

Continua a far discutere la possibilità che Milan-Como si disputi a Perth. La gara, in programma a febbraio 2026, potrebbe non essere più giocata in Australia. Si attende la decisione finale da parte della FIFA.

Milan-Como, molto difficile che si giochi a Perth

La questione riguardante Milan-Como rimane un tema decisamente scottante. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento appare davvero complicato immaginare che le due squadre possano affrontarsi a Perth, come era stato annunciato soltanto poche settimane fa.

In questi giorni, infatti, sarebbero arrivate molte pressioni sulla Federazione asiatica per impedire che il match si giochi in Australia. Un ulteriore fattore che induce al pessimismo riguarda quanto avvenuto in Spagna. La Liga ha dovuto annullare la trasferta statunitense a Miami per Villarreal-Barcellona. La Lega Serie A e i due club lombardi, comunque, sono in attesa della scelta definitiva da parte della FIFA.