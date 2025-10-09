Milan-Como in Australia: l’ex Serie A si sfoga

Milan, le parole di Adani

L’ex calciatore della Serie A si lascia andare ad un duro sfogo dopo la programmazione di Milan-Como in Australia.

La notizia della partita Milan-Como in Australia ha dato il via ad una serie di polemiche mediatiche. Non solo i tifosi, anche moltissimi addetti ai lavori si sono mostrati contrariati in merito a questa decisione, esprimendo il proprio dissenso attraverso i social media di riferimento. Tra questi, c’è anche Lele Adani. L’ex Inter, ora opinionista, si è sfogato duramente.

Adani non ci sta: l’ex Inter si sfoga su Milan-Como in Australia

Lele Adani, attraverso i suoi canali social, ha commentato in modo aspro la decisione di giocare Milan-Como in Australia: “Milan-Como in Australia è la più grande mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente. Se diciamo che il calcio è della gente mi dite come facciamo a rispettare la gente portando la squadra che la gente ama a 13.700km di distanza con fuso orario. Perché? Per la modernità? II businnes? E il rispetto per la passione dov’è?”.

Milan, le parole di Adani
Adani ha poi aggiunto: “Capisco le concessioni perché è stato così anche per Villarreal-Barcellona a Miami. Però davanti al business e alla modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre. Ceferin ha concesso queste deroghe e ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro”.

Nunzio Marrazzo

