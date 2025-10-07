Milan-Como, le squadre volvano in Australia: ecco quanto incassa la società rossonera

In queste ore non si parla d’altro che della trasferta australiana che riguarderà le due squadre lombarde: c’è un guadagno economico per i club, ecco quanto!

Milan-Como si giocherà in Australia. Una trasferta oltreoceano che per la prima volta vedrà coinvolta la Serie A, una decisione presa dopo lunghi mesi di riflessioni e che lascia tutti di stucco.

I malumori sono molti, così come le perplessità. La Uefa non ha ancora dato il via libera definitivo, ma le prossime ore possono essere decisive. Inoltre l’ente calcistico ha precisato che nonostante il nullaosta, la decisione non deve costituire un precedente da replicare indiscriminatamente. Ci sono però dei vantaggi economici che riguardano tutti gli attori coinvolti.

Milan-Como in Australia, le cifre dell’affare

Il progetto di portare Milan-Como a Perth, in Australia, non è solo ambizioso dal punto di vista della logistica: dietro c’è un’operazione economica di rilievo. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, il valore complessivo dell’evento viene stimato attorno ai 12 milioni di euro, cifra che include anche coperture per viaggio, alloggio e costi organizzativi.

I rossoneri dovrebbero ottenere la fetta più consistente di quel monte, in parte per compensare il mancato incasso da botteghino che avrebbero avuto giocando a San Siro, e in parte per essere la squadra ospitante “virtuale” dell’evento. Il Como, da parte sua, otterrà anch’esso una quota significativa, proporzionata ai vantaggi della partecipazione. Il restante importo coprirà tutte le spese di gestione legate all’organizzazione e ai diritti televisivi.

Serie A in trasferta, i malumori tra i tifosi del Milan

La scommessa è ambiziosa. In primis, l’evento serve a raggirare l’ostacolo legato alla chiusura di San Siro durante le Olimpiadi invernali. Ma il percorso è irto di insidie. Il fatto che le partite di campionato nazionali in territorio estero siano autorizzate solo in “via eccezionale” richiama l’attenzione su una questione regolamentare.

A queste insidie si aggiunge anche il malumore dei tifosi, penalizzati nella fruizione in presenza, e le contestazioni sul “fattore casa” che si perde quando si gioca fuori. I milanisti tesserati hanno già manifestato via social il loro malcontento, legato anche a una questione economica: la partita in casa con il Como rientra nel conteggio del tariffario dell’abbonamento.

Milan-Como a Perth non è solo un esperimento sportivo: è un’operazione industriale che mette in gioco cifre di rilievo e pone nuove domande sul rapporto tra club, territorio e mercato globale. Se gestita con equilibrio, può aprire nuove strade. Se mal gestita, rischia di diventare un costo più che un guadagno.