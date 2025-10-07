Milan, da idolo a rimpiazzo: ora Allegri ha un problema

Il nuovo Milan di Max Allegri viaggia al battito di Modric ma ora Allegri ha un problema con l’idolo della tifoseria

Se dopo l’esordio in Serie A contro la Cremonese sembra essere già pronto il funerale sportivo di Massimiliano Allegri, ora l’ex tecnico toscano è tornato leader indiscusso di tutto l’ambiente rossonero. I 13 punti in 6 partite sono l’emblema di un Milan solido, stabile, non viaggia più sulle montagne rosse come durante le ultime due stagioni. Se infatti prima il Diavolo era un club estremamente umorale e che si affidava alle giocate dei vari Theo, Leao e Reijnders, con l’arrivo di Allegri le cose sono notevolmente diverse: Theo e Reijnders non ci sono più, Leao non è ancora partito dal primo minuto e tutto viaggia secondo il battito cardiaco di Luka Modric.

Ora Allegri avrà a disposizione la sosta per recuperare qualche acciaccato e per studiare una soluzione all’ultimo grande problema rimasto irrisolto: cosa fare con questo Rafael Leao.

Milan, Leao da nove non convince: ora Max deve trovare una soluzione

Doveva essere la serata del riscatto, quella in cui Rafael Leão avrebbe potuto riprendersi il Milan sulle spalle e scrollarsi di dosso le critiche dopo un avvio di stagione altalenante. E invece, anche a Torino, il portoghese è rimasto un’ombra del giocatore ammirato nelle scorse stagioni: solo 29 minuti in campo, nessun passaggio completato e più di un richiamo da parte di Massimiliano Allegri, che ne ha chiesto un contributo più concreto e continuo.

Il Milan, uscito con un pareggio che pesa poco sulla corsa scudetto, attende ancora la versione migliore del suo numero 10. Le qualità non si discutono, ma la continuità resta il vero nodo da sciogliere. Allegri, che ha provato a scuotere il giocatore anche pubblicamente, si aspetta un cambio di passo già nel prossimo impegno.

«Serve più partecipazione, più voglia di incidere nei momenti chiave», avrebbe sottolineato il tecnico nel post-gara, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Leão, spesso chiamato ad alternarsi tra fascia e posizione più centrale, sembra ancora alla ricerca di una collocazione che ne esalti le caratteristiche senza limitarlo in questo nuovo Milan.

Milan, Leao mai decisivo contro la Juventus

Intanto, i numeri parlano chiaro: in sette gare di campionato, Leão non ha ancora trovato il gol in casa della Juventus, segno di una difficoltà che non è più solo episodica ma strutturale. Il Milan, per restare agganciato alla vetta, ha bisogno che il suo uomo più rappresentativo torni a fare la differenza.

Il “Leão 9” resta dunque un progetto in costruzione. Il talento non manca, ma la prova di maturità è ancora rimandata: ora però, a 26 anni e quindi nel pieno della maturità calcistica, Rafa è chiamato a rispondere da giocatore più pagato della rosa.