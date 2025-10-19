Milan da Scudetto? Allegri frena: “Non dobbiamo esaltarci, vi spiego perché”

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina, che ha portato il suo Milan in vetta alla Serie A. Il tecnico rossonero ha parlato con gioia per la vittoria dei suoi:

Posso solo dire che la squadra ha fatto una buona partita, fino al momento del gol non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio, poi dopo il gol subito c’è stata una bella reazione. Non era semplice quindi siamo contenti così.

Le risposte sul rigore e sulle ambizioni Scudetto

Sul modulo, l’allenatore promuove lo schieramente senza centravanti:

Si può abituare a giocare senza centravanti: Fofana ha iniziato a fare inserimenti da mezz’ala ed è un vantaggio molto importante.

L’allenatore svela poi cosa è successo al momento del rigore, con Fofana che si è presentato sul dischetto e ha poi ceduto il pallone a Leao

Leao è il rigorista? Non c’è stata confusione, ho indicato a Rafa di provare, anche Fofana è un bravo rigorista. Bisogna migliorare la percentuale dei rigori sbagliati. Non ho guardato? Io i rigori non li guardo mai.

Allegri scherza poi in merito alla scelta sul centravanti:

Perché non all’inizio Gimenez e Leao? Se avessi avuto un giocatore come te (riferito a Bobo Vieri), lo avrei schierato subito. Ho aspettato il cambio perché c’era un calcio d’angolo, ho chiamato Gimenez, quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo è normale che ho dovuto fare una lettura della partita e sono stato fortunato perchè è andata bene.

Sulla classifica, l’allenatore frena: