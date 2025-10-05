Milan, dopo la Juventus c’è la sosta: ben 14 rossoneri convocati in Nazionale

Sarà una sosta per le Nazionali decisamente a tinte rossonere quella che inizierà dopo il big match tra Juventus e Milan. Addirittura in 14 lasceranno Milanello.

Cresce l’attesa per uno dei più grandi classici del calcio italiano: Juventus-Milan. I rossoneri di Max Allegri vanno a caccia del sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia, con l’obiettivo di difendere il primo posto e di battere un’altra diretta concorrente dopo il Napoli.

Ad attendere i rossoneri ci sarà una Juventus desiderosa di punti dopo i quattro pareggi tra campionato e Champions League. Il Milan ha altre attenzioni e spera di arrivare con il morale alle stelle alla sosta per le Nazionali. Una pausa di certo non tranquilla per il Diavolo, che vedrà ben 14 rossoneri in giro per il mondo. Ecco di chi si tratta.

Milan, in 14 andranno in Nazionale: la Francia la squadra con più rossoneri

Al rientro dalla sosta il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina il 19 ottobre alle 20.45. Una gara insidiosa per i rossoneri, con Max Allegri che spera di poter contare su tutta la rosa. Se, infatti, avere così tanti rossoneri in Nazionale è motivo di orgoglio, ciò si traduce anche in una maggiore esposizione al rischio di infortuni. A lasciare Milanello la prossima settimana saranno ben 14 giocatori, di seguito la lista completa:

FRANCIA: Mike Maignan, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku (vs Azerbaigian, venerdì 10; vs Islanda, lunedì 13).

BELGIO: Koni De Winter, Alexis Saelemaekers (vs Macedonia del Nord, venerdì 10; vs Galles, lunedì 13).

ITALIA: Matteo Gabbia (vs Estonia, sabato 11; vs Israele, martedì 14).

INGHILTERRA: Ruben Loftus-Cheek (vs Galles, giovedì 9; vs Lettonia, martedì 14).

ECUADOR: Pervis Estupinan (vs Stati Uniti, sabato 11; vs Messico, da definire).

PORTOGALLO: Rafael Leao (vs Irlanda, sabato 11; vs Ungheria, martedì 14).

SERBIA: Strahinja Pavlovic (vs Albania, sabato 11; vs Andorra, martedì 14).

MESSICO: Santiago Gimenez (vs Colombia, domenica 12; vs Ecuador, da definire).

STATI UNITI: Christian Pulisic (vs Ecuador, sabato 11; vs Australia, mercoledì 15).

ITALIA U21: Davide Bartesaghi (vs Svezia, venerdì 10; vs Armenia, martedì 14).

SVIZZERA U21: Zachary Athekame (vs Islanda, venerdì 10; vs Isole Faer Oer, martedì 14).