Milan, doppio colpo dal Real Madrid: Tare accelera sul mercato

Tare è pronto a riversarsi sul mercato invernale con grande determinazione e ambizione: il ds del Milan ha puntato due gioielli del Real Madrid.

Mancano ancora diversi mesi e tante partite all’apertura del mercato invernale, ma in casa Milan sarebbero già iniziati i ragionamenti del caso per capire quali rinforzi consegnare a Max Allegri in vista di gennaio.

Tra le priorità della società sembra esserci l’acquisto di un difensore centrale e terzino destro. Igli Tare, però, non si starebbe limitando solo a quelle zone di campo. Il ds rossonero, infatti, starebbe accarezzando l’idea di innalzare ulteriormente la qualità del reparto avanzato con un doppio innesto dal Real Madrid.

Sarà un Milan galattico? Tare vuole i due gioielli dei Blancos

Il Milan pensa in grande in vista del futuro e lo fa portando avanti una linea ben definita: puntare su giovani di prospettiva ma allo stesso tempo pronti per indossare la maglia rossonera. Secondo quanto rivelato da ‘Caught Offside‘, il club lombardo starebbe più volte mandando i propri scout in Spagna per seguire da vicino le partite del Real Madrid.

Nelle ultime settimane, il Milan sarebbe ritornata a seguire con interesse le vicende legate alla giovane stella turca, Arda Güler. Un nome che la dirigenza rossonera conosce molto bene, avendolo seguito al lungo nei mesi precedenti. Güler è nei radar del Diavolo da quando brillava con giocate d’alta con la maglia del Fenerbahce. Ora, il profilo dell’ex Fenerbahce sarebbe ritornato in orbita Milan.

Il giocatore classe 2005, valutato intorno ai 60 milioni, è un trequartista dal talento assoluto, ma continua a faticare al Real Madrid. Il talento del turco è ancora inespresso, complice anche il poco spazio trovato sin qui. In questa prima parte di stagione, di fatto, Arda Güler ha collezionato 9 presenze, 4 gol e 3 assist. In totale, il turco ha giocato 655 minuti. Lo scarso impiego potrebbe spingere il fantasista a fare delle attente riflessioni sul futuro ed il Milan potrebbe diventare un’opzione concreta.

Non solo Güler: il Diavolo punta anche il bomber

C’è un altro nome che starebbe stuzzicando la garanzia del direttore sportivo rossonero, Igli Tare. Il Milan avrebbe messo nel mirino anche il giovane bomber dei Galacticos: Gonzalo Garcia. Il club lombardo starebbe pensando all’attaccante spagnolo classe 2004 per il mercato invernale.Così come Güler, anche Gonzalo Garcia sta trovando poco spazio per esprimersi al Real Madrid.

La concorrenza per il giovane centravanti è troppa e questo potrebbe portarlo a valutare il trasferimento. Il bomber, cresciuto nel settore giovanile dei Blancos, ha raccolto appena 6 presenze e un assist in questa prima parte di stagione (101 minuti in campo). Il Milan potrebbe decidere di avviare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a gennaio. Il Real valuta Gonzalo Garcia intorno ai 15 milioni di euro.