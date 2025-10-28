Milan, due rossoneri acciaccati: Allegri svela le loro condizioni

Ha parlato ai microfoni Dazn al termine di Atalanta-Milan Massimiliano Allegri. Il mister rossonero ha avuto l’occasione di analizzare il match e aggiornare in merito alla situazione degli infortunati. In particolare, ci sono due piccoli stop: quelli di Gimenez e Leao, che però non sembrano particolarmente preoccupanti.
Problema all’anca per Leao
Il mister rossonero si dice tutto sommato soddisfatto per la gara giocata dai suoi:
“Dal momento in cui abbiamo qualche infortunio, la squadra sta facendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto in uscita. Non so se è dovuto alla stanchezza o ad altro. Il secondo è stato migliore, abbiamo fatto delle scelte sbagliate negli ultimi 20 metri. Il primo gol è stato evitabile. I ragazzi devono essere contenti per aver allungato la striscia positiva, ora abbiamo una bella partita contro la Roma”
Allegri ha poi svelato un piccolo problema fisico per Leao e tranquillizzato tutti sulle condizioni di Gimenez:
“Leao aveva un problema sull’anca: si era allenato, alla fine del primo tempo non stava benissimo e ho preferito toglierlo, non riusciva a scattare. Gimenez è solo una botta, Leao dovrebbe essere niente di che. Contro la Roma dovrebbe esserci anche Estupinan, dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori al completo”.
Allegri loda i subentrati
Il mister del Milan ha infine applaudito il contributo dei ragazzi entrati a partita in corso:
“Nkunku ha giocato bene da prima punta, in quel momento l’Atalanta è calata. Loftus ha fatto 20′ straordinari, c’è stata un’altra situazione in cui Nkunku ha fatto un taglio al contrario. Nel secondo tempo ci sono state situazioni favorevoli. Gimenez deve stare sereno e tranquillo: i gol arriveranno e deve lavorare serenamente”