Milan-Fiorentina: doppio esordio nella formazione di Allegri

Massimiliano Allegri ha scelto l’undici titolare che scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina. Ci sarà un doppio esordio dal primo minuto in Serie A con la maglia rossonera: giocheranno dall’inizio Samuele Ricci e Zachary Athekame

Loftus Cheek non ce la fa, Saelemaekers gioca da seconda punta

Il Milan torna in campo per la vetta della classifica. Due esordi dal primo minuto e tante altre novità: Saelemakers dal primo minuto su tutti, nel ruolo di seconda punta. I guai fisici per Loftus-Cheek hanno condizionato le scelte del tecnico toscano.

Ecco la formazione ufficiale dei rossoneri: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao.