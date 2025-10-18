Milan-Fiorentina, il big recupera: ci sarà a San Siro

Era il grande dubbio della vigilia. Dubbio che è stato finalmente sciolto. Moise Kean domani sera farà parte del viaggio della Fiorentina verso Milano. Stefano Pioli potrà dunque fare affidamento anche sul suo bomber, nella sfida al suo passato.

Kean convocato: Pioli ora deve decidere cosa fare

Si era fermato con l’Italia dopo appena 15 minuti e un gol segnato contro l’Estonia, nella sfida valida alle prossime qualificazioni Mondiali. Alla fine era solo un acciacco e non ha escluso il classe 2000 dalla lista dei convocati diramata poco fa dalla Fiorentina.

Unico dubbio resta la titolarità. Kean risulta imprescindibile per la rosa di Pioli, soprattutto dopo essersi sbloccato anche in campionato contro la Roma. Farà parte sicuramente del match con Pioli che dovrà decidere se lanciarlo da subito o utilizzarlo come arma in corsa. Resta comunque un pericolo in più per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Chi gioca in attacco per la Fiorentina contro il Milan?

Kean è recuperato, ma Piccoli resta al momento in vantaggio.