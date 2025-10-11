Milan Fiorentina, l’infortunio di Kean cambia tutto: Pioli rischia grosso

Brutte notizie per l’attaccante in vista del big match di San Siro. Ora c’è preoccupazione all’interno del club viola, Pioli è in una situazione difficile.

La sosta per le Nazionali è l’incubo degli allenatori e probabilmente è proprio quello che starà pensando il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli che domenica tornerà a San Siro contro la sua ex squadra, il Milan. Per il match tanto atteso in casa gigliato rischia davvero di non esserci il centravanti viola e stella del club Moise Kean, uscito in questi minuti per infortunio.

Il giocatore si è fatto male nella sfida valida per le qualificazioni Mondiali contro l’Estonia, uscito nel primo tempo dopo un brutto problema alla caviglia. Kean ci ha provato a restare in campo, specialmente sotto consiglio di Gattuso e Bonucci ma alla fine non ce l’ha fatta ed il tecnico è stato costretto al cambio.

Infortunio Kean, è caos verso Milan Fiorentina

Brutte notizie per la Fiorentina e Kean, come riporta Rai Sport, ha riportato una distorsione alla caviglia e la presenza per domenica, anche dopo poco tempo, appare davvero in forte dubbio. La Fiorentina perde la sua stella in vista del Milan e Pioli che ha già la panchina a rischio potrebbe affrontare i prossimi match senza il suo principale giocatore.

La Fiorentina nei prossimi turni affronterà Milan, Bologna e Inter e la speranza in casa viola è recuperare il giocatore il prima possibile. Da ricordare inoltre che il club è impegnato anche in Conference League.