Milan – Fiorentina, ore caldissime per Loftus-Cheek: le sue sensazioni fisiche

Continuano le difficoltà per quanto riguarda il Milan e Massimiliano Allegri. Se sul campo le cose procedono bene, la medesima cosa non si può dire riferendosi all’infermeria, dove gli infortuni continuano a proliferare. Ultimo di questi Ruben Loftus-Cheek, prima indiziato numero uno per una maglia da titolare ma che ora è sembra sempre più lontano da questa possibilità. L’affaticamento muscolare subito ieri potrebbe tenerlo fuori dalla sfida contro la Fiorentina.

Pessimismo su Loftus-Cheek

Nonostante l’affaticamento muscolare sia di poco conto, la grande vicinanza temporale con la partita ne potrebbe compromettere definitivamente la presenza in campo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Loftus-Cheek non ha riportato lesioni dopo gli esami a cui si è sottoposto in giornata, dunque l’infortunio non è grave. Ciò, però, non esclude che Allegri potrebbe decidere di fargli saltare la sfida di stasera.

Saelemakers pronto a sostituire l’inglese

Visto il pessimismo sull’infortunio dell’inglese, Massimiliano Allegri corre ai ripari. Nelle ultime ore crescono le quotazioni di Alexis Saelemaekers, col belga che dovrebbe giocare dunque da attaccante dietro Rafael Leao, sempre più favorito per il ruolo di punta nella sfida di stasera di San Siro contro la Fiorentina.

Qualche dubbio resta per l’allenatore, che dovrà scioglierli nelle prossime ore quando sarà necessario rendere pubbliche le formazioni ufficiali.