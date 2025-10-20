Milan-Fiorentina, quante polemiche: sotto accusa Gimenez, emerge il retroscena

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi assolve l’arbitro Livio Marinelli e l’addetto al VAR Rosario Abisso in Milan-Fiorentina, ma non ha gradito l’atteggiamento dell’attaccante messicano in occasione del rigore assegnato ai rossoneri. È già polemica in casa rossonera: di seguito i dettagli.

Milan-Fiorentina, il giudizio di Rocchi su arbitro e VAR

Non si placano le polemiche in merito al discusso calcio di rigore concesso al Milan nel match di ieri sera contro la Fiorentina. Tuttavia, nella giornata odierna, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha difeso l’operato dell’arbitro Livio Marinelli e dell’addetto al VAR Rosario Abisso, che ha richiamato il direttore di gara per far concedere la massima punizione ai rossoneri.

Stando a quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, Rocchi avrebbe deciso di non punirli. Per loro, quindi, non è previsto alcuno stop.

Milan-Fiorentina, Rocchi contro Gimenez

I vertici arbitrali, pertanto, hanno ritenuto corretto concedere il rigore. Ciononostante, sempre secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Rocchi non avrebbe gradito l’atteggiamento di Santiago Giménez.

Il centravanti messicano sarebbe finito nell’occhio del ciclone per aver eccessivamente enfatizzato il contatto con Fabiano Parisi. La sensazione è che questo episodio sia destinato a far discutere ancora a lungo.

Che ha deciso Rocchi per Marinelli dopo Milan-Fiorentina?

È stato corretto assegnare il rigore al Milan, quindi Marinelli e Abisso non verranno puniti.

Perché Gimenez è finito sotto accusa?

Per aver accentuato in maniera plateale il contatto che ha portato all’assegnazione del rigore.