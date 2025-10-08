Milan, Furlani pronto a far impazzire i tifosi: colpo dalla Premier

Uno dei componenti della dirigenza rossonera ha avviato i primi contatti per tentare il colpo da novanta, direttamente dalla Premier League.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri corre, eccome se corre: la sconfitta alla prima giornata del campionato di Serie A è ormai un lontano ricordo e da quella gara i rossoneri le hanno vinte tutte, pareggiando l’ultima contro la Juventus. Nelle successive cinque giornate del campionato di Serie A, infatti, il Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive, cinque se ci aggiungiamo anche la vittoria in Coppa Italia nei 16° di finale contro il Lecce, e un pareggio contro la Vecchia Signora. Una crescita costante quella della squadra rossonera, grazie soprattutto all’ottimo lavoro che sta svolgendo il nuovo allenatore: con lui si osservano anche regole rigide in termini comportamentali, per definire un profilo corretto della rosa rossonera. Con Allegri stanno dando buoni risultati anche chi adesso comincia ad avere un’età piuttosto “adulta” per giocare a calcio, vedasi Luka Modric.

Mercato Milan, colpo a zero dalla Premier: tifosi impazziti

Si può confermare che gente esperta all’interno di una squadra fa sempre bene: vedasi per esempio Luka Modric al Milan o De Bruyne al Napoli, per citarne due. Da qui nasce il desiderio della dirigenza di Via Aldo Rossi di provare a mettere a segno un altro colpo “da novanta”, scippando alla Premier League un giocatore d’esperienza: si tratta di Bernardo Silva, centrocampista o attaccante del Manchester City.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, tra Milan e Manchester City non risultano esserci trattative in corso, anche se la dirigenza rossonera, in particolare Giorgio Furlani, ha iniziato a muovere i primi passi per capire le intenzioni del calciatore portoghese. Il passaggio è stato fatto direttamente con l’entourage del calciatore, che è a conoscenza delle intenzioni del proprio assistito.

Bernardo Silva rappresenterebbe un innesto di grande valore per il Milan, che andrebbe ad aggiungersi a quella già presente di Modric e Rabiot, per citarne alcuni. Il contratto di Bernardo Silva con il Manchester City scade a giugno 2026 e al momento non sembra esserci aria di rinnovo: da qui la possibilità della dirigenza rossonera di provare a piazzare il colpo a parametro zero, provando ad anticipare la concorrenza con i colloqui tramite entourage. Il Milan in tal senso ha già messo in allerta le avversarie, ipotizzando un colpo importante in attacco.