Milan, Giménez ancora a secco fa scattare l’allarme: il piano del club in vista del mercato

L’attesa sembra non essere più tollerabile, almeno non senza prendere dei provvedimenti importanti in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Il Milan deve guardare al futuro con la consapevolezza di dover monitorare attentamente la situazione legata a Santi Giménez che, arrivati ormai alla fine di ottobre, non ha ancora timbrato il cartellino dei marcatori in campionato.
Milan, due nomi per il futuro
Il club sta valutando, riflettendo e si sta pensando anche a delle contromisure da attuare nel corso della sessione invernale di calciomercato. Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, ha presentato quelle che potrebbero essere delle vere e proprie soluzioni.
“Contro il Pisa è stato un corpo estraneo, nonostante la fiducia di Allegri. Ha due mesi per riscattarsi. Il Milan, non a caso, inizia a guardare altrove: guarda Vlahovic in scadenza, guarda Lewandowski, c’è l’ipotesi Son. O Gimenez si dà una sveglia, o potrebbe chiudersi in anticipo la sua esperienza in rossonero“, le sue parole.