Milan, Gimenez delude: due nomi a sorpresa per gennaio

Il Milan vive un momento di preoccupazione nel reparto d’attacco: Santiago Gimenez non riesce a trovare la via rete in Serie A e le sue prestazioni hanno acceso un dibattito interno sul futuro del reparto avanzato. La dirigenza rossonera sta già studiando nuove opzioni per non arrivare impreparata. Il Milan aveva puntato forte su Gimenez come nuovo leader offensivo, ma i numeri iniziano a preoccupare. La mancanza di reti in gare decisive ha acceso i riflettori sulle alternative.

Gimenez non segna: Allegri è stufo

Santiago Gimenez, costato al Milan per 32 milioni di euro, è ancora a secco di gol in Serie A. In occasione delle prime otto giornate, l’attaccante messicano ha messo in evidenza delle grosse difficoltà realizzative, dimostrando uno scarso feeling con la rete.

In questo avvio di stagione, Santi ha siglato un a sola rete in Coppa Italia. Il bomber messicano è diventato un grosso problema da risolvere. Nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Pisa, Massimiliano Allegri si è rivolto così all’attaccante messicano: “Santiii, svegliati… stai dormendo?“. Segnale di come la pazienza del tecnico di Livorno stia per esaurirsi. Santi sta perdendo la fiducia di Max.

Due nuovi nomi a sorpresa per sostituire Gimenez

Tra i profili seguiti dal club rossonero emergono due giovani interessanti. Secondo ‘Calciomercato.com’, i rossoneri sarebbero interessati a Joaquín Panichelli e Franculino Gluda Djú. L’obiettivo è schierare subito nuove soluzioni senza dover attendere la prossima estate. In parallelo viene valutata l’ipotesi di rinforzare ulteriormente altre zone della squadra, segno che il Milan non intende limitarsi a un solo intervento.

Joaquín Panichelli è un giocatore dello Strasburgo: forte fisicamente, dotato di una buona tecnica e rapido in fase di esecuzione. Il bomber argentino classe 2002 sta catturando l’attenzione di tutti: nelle prime 12 gare della stagione ha messo a segno 9 reti. Nella precedente annata, il bomber ha fatto parlare di sé nella seconda Divisione Spagnola, realizzando 21 gol e 8 assist con la maglia del Mirandes. Il Milan lo sta seguendo con grande attenzione, i responsi degli scout sono positivi. Su di lui ci sarebbe anche il Chelsea.

Il Milan osserva con interesse anche Franculino Gluda Djú, attaccante classe 2004 del Midtjylland e della nazionale guineense. Il promettente calciatore ha un incredibile fiuto per il gol ed è capace di legare molto bene il gioco, facendo un ottimo lavoro di squadra. Non a caso, il giovane bomber sarebbe finito anche nel mirino del Bayern Monaco. Per ora, Franculino è a quota 15 gol e 3 assist in 22 presenze. Resta un’opzione per il Milan anche il nome di Artem Dovbyk della Roma.