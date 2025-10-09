Milan, Gimenez non convince: torna di moda un vecchio pallino di mercato

Milan, Zirkzee torna di moda

Santiago Gimenez sta deludendo la dirigenza del Milan: la società rossonera torna su un vecchio pallino di mercato.

Nonostante le parole di Massimiliano Allegri dopo Juve-Milan, in cui il tecnico ha elogiato la prestazione del messicano, Santiago Gimenez resta uno dei principali rossoneri sotto esame. L’attaccante ex Feyenoord, costato 35 milioni di euro, fatica a trovare la via del gol in Serie A.

Non a caso, in campionato è ancora a secco. Sin qui, ha realizzato una sola rete, arrivata in Coppa Italia contro il Lecce. La dirigenza si aspetta decisamente di più dal Bebote, auspicando che si sblocchi al più presto. Nel frattempo, la società starebbe osservando il mercato degli attaccanti in vista di gennaio. Tra le idee di casa Milan sarebbe ritornata in auge una vecchia fiamma.

Il Milan torna sull’ex bomber della Serie A: assalto a gennaio?

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, il Milan sarebbe tornato sulle tracce di Joshua Zirkzee, vecchio obiettivo rossonero nell’estate del 2024. Il centravanti olandese sta trovando molte difficoltà al Manchester United, club che lo ha acquistato per 42 milioni di euro dal Bologna.

Il giocatore classe 2001 non è riuscito ad incidere, prima con Erik ten Hag e ora sotto la guida di Ruben Amorim. L’attuale tecnico dei Red Devils sembra non considerarlo più nelle sue gerarchie. Questo starebbe spingendo Joshua Zirkzee a riflettere attentamente sul suo futuro, mettendo in conto l’opzione legata ad un possibile addio già a gennaio.

Milan, Zirkzee torna in orbita rossonera

Tra le possibili destinazioni si fa strada l’idea di un ritorno in Serie A. Due italiane in particolare starebbero facendo più di un pensierino su Joshua Zirkzee: Milan e Como. L’attaccante olandese sarebbe orientato a cambiare aria nel mercato invernale per ritrovare il sorriso e sopratutto la giusta continuità in virtù dei prossimi mondiali.

