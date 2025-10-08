Milan, Ibrahimovic sulla sosta: “Le convocazioni in nazionale solo se necessarie”

Mi piacciono le parole da sempre: raccontano le emozioni che lo sport sa regalare. Quando non scrivo di partite, storie e campioni, viaggio, leggo e osservo, alla ricerca di nuove prospettive e segreti nascosti. Guardo il mondo a 360 gradi, ma trasmetto emozioni in verticale. Faccio della precisione e dell’organizzazione la mia missione, per raccontare ogni storia con passione e autenticità.