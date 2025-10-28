Milan, il nuovo bomber arriva dalla Croazia: lo porta Moncada

Santiago Gimenez continua a non convincere. Il messicano è ancora a secco di gol in Serie A e questo sta spingendo il Milan a guardarsi intorno, mettendo gli occhi su nuovi bomber. In tal senso, la società rossonera avrebbe puntato i propri riflettori su un bar talento della Croazia. Il club lombardo sarebbe pronto a puntarci.
Nuovo nome per l’attacco: il Milan pesca in Croazia
Secondo ‘Tuttomercatoweb’, il Milan ha messo gli occhi su Lukas Djikić, talento classe 2008 del Rijeka. Il giovane bomber, nato a Toronto e con passaporto croato, spicca per la statura (1,94 m) e per una buona dose di mezzi tecnici.
Il club rossonero, attraverso Geoffrey Moncada, segue da mesi il promettente attaccante che potrebbe rientrare nel progetto Milan Futuro. Al tempo stesso, l’Atalanta è in agguato per lo stesso ragazzo, rendendo la trattativa potenzialmente competitiva.
Il Milan ha un piano ben preciso per Lukas Djikić
I rossoneri pensano di inserirlo inizialmente nel proprio organico di Primavera o addirittura nel Milan Futuro. Così facendo, il club punterebbe a farlo crescere in casa per poi promuoverlo in prima squadra in tempi brevi.
Il Milan non vorrebbe che si riveli un nuovo Marko Lazetić. Il giocatore si troverebbe di fronte una scelta importante: restare al Rijeka per maturare oppure trasferirsi in Italia con l’opportunità di accelerare la sua crescita.