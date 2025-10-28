Milan, il nuovo bomber arriva dalla Croazia: lo porta Moncada

Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada seduti a bordo campo a Milanello nel 2025, mentre osservano l’allenamento del Milan.

Santiago Gimenez continua a non convincere. Il messicano è ancora a secco di gol in Serie A e questo sta spingendo il Milan a guardarsi intorno, mettendo gli occhi su nuovi bomber. In tal senso, la società rossonera avrebbe puntato i propri riflettori su un bar talento della Croazia. Il club lombardo sarebbe pronto a puntarci.

Nuovo nome per l’attacco: il Milan pesca in Croazia

Secondo ‘Tuttomercatoweb’, il Milan ha messo gli occhi su Lukas Djikić, talento classe 2008 del Rijeka. Il giovane bomber, nato a Toronto e con passaporto croato, spicca per la statura (1,94 m) e per una buona dose di mezzi tecnici.

Il club rossonero, attraverso Geoffrey Moncada, segue da mesi il promettente attaccante che potrebbe rientrare nel progetto Milan Futuro. Al tempo stesso, l’Atalanta è in agguato per lo stesso ragazzo, rendendo la trattativa potenzialmente competitiva.

I giocatori del Rijeka esultano dopo un gol durante una partita ufficiale di calcio nel 2025.
I calciatori del Rijeka celebrano insieme dopo una rete nella stagione 2025.

Il Milan ha un piano ben preciso per Lukas Djikić

I rossoneri pensano di inserirlo inizialmente nel proprio organico di Primavera o addirittura nel Milan Futuro. Così facendo, il club punterebbe a farlo crescere in casa per poi promuoverlo in prima squadra in tempi brevi.

Il Milan non vorrebbe che si riveli un nuovo Marko Lazetić. Il giocatore si troverebbe di fronte una scelta importante: restare al Rijeka per maturare oppure trasferirsi in Italia con l’opportunità di accelerare la sua crescita.

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
