Milan, il padre di Gimenez esce allo scoperto: “Tutta la verità sulle voci di mercato”

Durante l’estate il possibile addio al Milan di Santiago Gimenez ha tenuto banco per diverse settimane. Il padre del messicano ha fatto definitivamente chiarezza.

Dopo mesi di delusioni su delusioni, finalmente in queste settimane i tifosi del Milan stanno rivedendo una squadra che gioca bene e che soprattutto porta a casa il risultato. La vittoria per 2-1 nel big match contro il Napoli ha rappresentato l’apice di un periodo praticamente perfetto, che ora vede i rossoneri al primo posto assieme allo stesso Napoli e alla Roma.

Tutto sta girando alla perfezione, o meglio quasi tutto. L’unico neo in questa prima parte di stagione, oltre ovviamente alla sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, si chiama Santiago Gimenez. Il centravanti messicano sta avendo difficoltà ad andare a segno, con il buon auspicio che il gol in Coppa Italia contro il Lecce possa rappresentare un punto di partenza. Come tutti sanno, in estate l’ex Feyenoord è stato molto vicino all’addio: nelle scorse ore suo padre ha rivelato ogni dettaglio.

Milan, il papà di Gimenez sulle voci di mercato: “Si sono dette tante cose”

Fino all’ultimo giorno di mercato la permanenza in rossonero di Gimenez è stata decisamente in bilico. Il Milan ha provato ad imbastire uno scambio con la Roma, per portare Artem Dovbyk a Milano. Nulla, però, si è concretizzato e Gimenez è rimasto al Milan. In queste prime giornate il suo rendimento non è stato di certo dei migliori, ma suo padre non ha dubbi sul suo stato di forma. Queste le dichiarazioni di papà Christian a “Por mis pelotas“:

La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto. Quindi sì, ci sono state molte voci. Ma il Milan ha ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi rimanesse. Lui sta bene, è contento. È tornato ed ora è in forma. Stava facendo quello che Allegri gli chiedeva, noi lo vedevamo, mancava solo il gol. Al momento è molto felice.

Parole di totale fiducia – sarebbe stato strano il contrario – quelle di Christian Gimenez. Il papà del numero 7 rossonero è sicuro che suo figlio è del tutto tornato al pieno della condizione e che ora si sia sbloccato definitivamente dopo il gol al Lecce. I tifosi del Milan non possono ovviamente far altro che sperare che papà Christian abbia ragione.