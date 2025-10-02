Milan, il papà di Gimenez fa chiarezza: “Vi dico tutta la verità sulle voci di mercato”

Il papà di Santiago Gimenez fa chiarezza sulle voci di mercato legate a suo figlio: le dichiarazioni su Santi non lasciano spazio a dubbi.

Santiago Gimenez continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati all’interno dell’ambiente Milan. La società rossonera, così come la tifoseria, si aspetta decisamente di più dall’attaccante messicano. Per ora, il bomber ex Feyenoord non sta rispettando le aspettative.

In questo avvio di stagione sta lasciando molto a desiderare, ad aver influito potrebbero essere stati anche i continui rumors di mercato che hanno coinvolto il messicano. Proprio su questo tema, si è espresso il papà di Santi, Christian ‘Chaco’ Gimenez.

Il papà di Gimenez svela tutto

Santi è arrivato nella precedente sessione di mercato invernale, costando al club sui 35 milioni di euro. Somma che per adesso Santiago Gimenez non sta dimostrando di valere, considerati gli appena 7 gol siglati con la maglia rossonera dal suo arrivo all’ombra della Madonnina.

Christian ‘Chaco’ Giménez, ex centrocampista e oggi allenatore, ha parlato di suo figlio durante la trasmissione ‘Por mis Pelotas’: “Tra sette opzioni, Santi ha voluto il Milan e solo il Milan. A un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan. La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto, quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi restasse. Quindi lui sta bene, è contento e sta vivendo un sogno”.