Milan in piena emergenza: ancora uno stop, un altro rossonero in dubbio per la Fiorentina

Il Milan si presenterà al match contro la Fiorentina in piena emergenza, soprattutto in attacco. Il club rossonero dovrà infatti già fare a meno di Pulisic, ma è a rischio per il match anche uno dei candidati a sostituirlo, cioè Christopher Nkunku. Il francese ha infatti preso un pestone in ritiro con la Nazionale e ha quindi svolto oggi solo terapie e lavoro personalizzato.

Nkunku in dubbio per Milan-Fiorentina

Diventa quindi tutta da valutare la presenza o meno di Nkunku per Milan-Fiorentina di domenica. Il suo coinvolgimento per la sfida verrà valutato e deciso soltanto domani.

Salgono così decisamente le quotazioni di Rafa Leao, le cui chance di titolarità diventano ora altissime. Il portoghese non è ancora partito dall’inizio in una sfida di Serie A a causa dell’infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia, da cui ha pienamente recuperato. Anche la forma fisica è in miglioramento dopo queste due settimane di sosta e ora potrebbe arrivare la titolarità.

Estupinan verso l’assenza

Dal Milan arrivano novità anche in merito all’infortunio di Pervis Estupinan. L’ecuadoregno sta ancora smaltendo i postumi della distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale. Sembra piuttosto difficile un suo recupero per il match contro la Fiorentina.

Al suo posto, invece, è già pronto Davide Bartesaghi, titolare già nella gara contro la Juventus prima della sosta (dove Estupinan era squalificato). Allegri si trova quindi ad affrontare una vera e propria emergenza: sfruttare tutte le armi a disposizione nella propria rosa diventa l’unica soluzione per rimediarne.